Неизвестные в Екатеринбурге украли в аптеке косметику и средства гигиены

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Зайдя в аптеку, злоумышленники стали отвлекать фармацевта. В итоге им удалось украсть косметику и разные гигиенические товары, пишет Е1.
После того, как сотрудники заметили, что произошла кража, руководство решило написать заявление в правоохранительные органы.
Напомним, ночью 29 июня 2024 года в Екатеринбурге неизвестный проник в торговую точку, где продаются БАДы, эликсиры и другая косметика, и украл из кассы 18 тысяч рублей.
Владелец магазина обратился в полицию. Также потерпевший отметил, что похожий человек ограбил его в прошлом году.