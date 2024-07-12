Новый зал для занятий самбо открылся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В зале был выполнен капитальный ремонт, включающий в себя реконструкцию всех инженерных систем: освещения, вентиляции, водопровода, канализации и отопления. Помощь в приобретении борцовского ковра оказали члены общественного совета «Za самбо» Свердловской области.
Открытие зала для занятий самбо — это пример того, что здесь готовят не только грамотных специалистов, но и людей, способных ставить цели и достигать их. В вузе созданы все условия для формирования гармоничной личности, чтобы из стен университета выпускались не только профессионалы своего дела, но и сторонники здорового образа жизни, — выразил свое мнение начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.
Отметим, в день торжественного открытия зала тренировку для студентов провел двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Он поделился коронными приемами, давшими ему возможность стать двукратным золотым призером Чемпионатов мира.
Развитие студенческого спорта, а также организация массовых оздоровительных мероприятий и соревнований являются одними из приоритетных направлений деятельности Уральского государственного университета путей сообщения:
УрГУПС постоянно развивает свою инфраструктуру, в том числе для занятий спортом. Сегодня у студентов появилась еще одна база для подготовки и новые возможности, которые повышают мотивацию к большому спорту. Важно отметить, что современная спортивная площадка отвечает всем требованиям и может стать центром проведения городских, региональных и всероссийских соревнований, — пояснил ректор УрГУПС Александр Галкин.
Это второй зал самбо в Свердловской области, который открывается в высшем учебном заведении под эгидой проекта «Za самбо». Так, в декабре 2023 года торжественная церемония открытия прошла в Уральском государственном горном университете. Еще 9 залов были открыты в других образовательных и спортивных учреждениях Екатеринбурга.
Проект «Zа самбо» дает уникальную возможность молодым людям заниматься этим прекрасным видом спорта, получать необходимые навыки самообороны, воспитывать дух и твердость характера. Уверена, что в этом современном и комфортабельном зале будут рождаться новые звезды самбо и дзюдо. Желаю вам успехов в тренировках, упорства в достижении целей и ярких побед! Боритесь до победы! — рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Работа по развитию самбо на Среднем Урале на этом не заканчивается. В ближайшее время новые ковры появятся в школах Североуральска и Нижнего Тагила.
Сегодня мы открываем современный, комфортный зал, в котором студенты будут заниматься самбо под руководством мастера спорта международного класса Алексея Мешавкина. Хочу пожелать студентам не ограничивать себя в своих мечтах, строить грандиозные планы и стараться их реализовать. Благодаря закалке, которую дает самбо, уверен — у вас все получится! — подытожил координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
Ранее TagilCity.ru сообщал о закупке членами общественного совета «Za самбо» спортивного инвентаря для учебных заведений Нижнего Тагила — СОШ №100, СШ №2 и Православной гимназии №11.