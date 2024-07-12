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Updated Сегодня, 12:18

Новый зал для занятий самбо открылся в Екатеринбурге

Новый зал для занятий самбо открылся в Екатеринбурге

12 июля 2024, 12:16
Фото: Общественный совет проекта «За самбо» в Свердловской области
Новый оборудованный зал для занятий самбо открылся в Уральском государственном университете путей сообщения в Екатеринбурге. Учебное заведение стало участником проекта «Самбо в ВУЗы».

В зале был выполнен капитальный ремонт, включающий в себя реконструкцию всех инженерных систем: освещения, вентиляции, водопровода, канализации и отопления. Помощь в приобретении борцовского ковра оказали члены общественного совета «Za самбо» Свердловской области.

Открытие зала для занятий самбо — это пример того, что здесь готовят не только грамотных специалистов, но и людей, способных ставить цели и достигать их. В вузе созданы все условия для формирования гармоничной личности, чтобы из стен университета выпускались не только профессионалы своего дела, но и сторонники здорового образа жизни, — выразил свое мнение начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

Отметим, в день торжественного открытия зала тренировку для студентов провел двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Он поделился коронными приемами, давшими ему возможность стать двукратным золотым призером Чемпионатов мира.

Фото: Общественный совет проекта «За самбо» в Свердловской области

Развитие студенческого спорта, а также организация массовых оздоровительных мероприятий и соревнований являются одними из приоритетных направлений деятельности Уральского государственного университета путей сообщения:

УрГУПС постоянно развивает свою инфраструктуру, в том числе для занятий спортом. Сегодня у студентов появилась еще одна база для подготовки и новые возможности, которые повышают мотивацию к большому спорту. Важно отметить, что современная спортивная площадка отвечает всем требованиям и может стать центром проведения городских, региональных и всероссийских соревнований, — пояснил ректор УрГУПС Александр Галкин.
Фото: Общественный совет проекта «За самбо» в Свердловской области

Это второй зал самбо в Свердловской области, который открывается в высшем учебном заведении под эгидой проекта «Za самбо». Так, в декабре 2023 года торжественная церемония открытия прошла в Уральском государственном горном университете. Еще 9 залов были открыты в других образовательных и спортивных учреждениях Екатеринбурга.

Проект «Zа самбо» дает уникальную возможность молодым людям заниматься этим прекрасным видом спорта, получать необходимые навыки самообороны, воспитывать дух и твердость характера. Уверена, что в этом современном и комфортабельном зале будут рождаться новые звезды самбо и дзюдо. Желаю вам успехов в тренировках, упорства в достижении целей и ярких побед! Боритесь до победы! — рассказала председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Работа по развитию самбо на Среднем Урале на этом не заканчивается. В ближайшее время новые ковры появятся в школах Североуральска и Нижнего Тагила.

Сегодня мы открываем современный, комфортный зал, в котором студенты будут заниматься самбо под руководством мастера спорта международного класса Алексея Мешавкина. Хочу пожелать студентам не ограничивать себя в своих мечтах, строить грандиозные планы и стараться их реализовать. Благодаря закалке, которую дает самбо, уверен — у вас все получится! — подытожил координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
Фото: Общественный совет проекта «За самбо» в Свердловской области

Ранее TagilCity.ru сообщал о закупке членами общественного совета «Za самбо» спортивного инвентаря для учебных заведений Нижнего Тагила — СОШ №100, СШ №2 и Православной гимназии №11.

«Za самбо» доставил спортивный инвентарь для секций по борьбе в Нижний Тагил
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Студенты#Образование#Тренировки#Самбо#Екатеринбург#Спортивная инфраструктура
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