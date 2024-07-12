Новый зал для занятий самбо открылся в Екатеринбурге

Это второй зал самбо в Свердловской области, который открывается в высшем учебном заведении под эгидой проекта «Za самбо». Так, в декабре 2023 года торжественная церемония открытия прошла в Уральском государственном горном университете. Еще 9 залов были открыты в других образовательных и спортивных учреждениях Екатеринбурга.