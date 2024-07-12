Оговорочки по Байдену: самые смешные ляпы американского президента

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Несмотря на отчаянные усилия команды президента США и высококвалифицированных врачей, которые день и ночь следят за его здоровьем, когнитивные способности американского лидера только ухудшаются. Это замечают его противники и с неохотой признают соратники.
Последний конфуз с Байденом произошел пару дней назад, на саммите НАТО в Вашингтоне. Приглашая на правах хозяина Владимира Зеленского на трибуну, Байден назвал его «президентом Путиным».
Я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин! — пафосно произнес Байден.
Зеленский после этой оговорки моментально погрустнел, госсекретарь Блинкен закрыл глаза, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан прикрыл рот рукой. И только европейские союзники США по НАТО захлопали.
Множество оговорок Джо Байдена связаны именно с российским президентом Владимиром Путиным. На том же саммите НАТО американский лидер, выступая со свойственным ему пафосом, заявил, что Россия во главе с Путиным грозит уничтожением… цивилизации Урана.
Этот ляп от Байдена стал поводом для всеобщих насмешек.
Президент США открыл миру зловещую тайну, известную лишь ему одному: Путину негде разгуляться на Земле, он добрался до границ Солнечной системы и хочет уничтожить Уран, — издевались над Байденом на просторах интернета.
Это не первый раз, когда Байден, говоря об Украине, путает географические реалии: ранее он заявлял, что президент Путин может окружить Киев танками, но никогда не сможет завевать сердца…иранцев.
Кстати, на том же саммите Джо Байден перепутал своего вице-президента Камаллу Харрис с Дональдом Трампом.
Эту фразу Байден произнес на недавних дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Напомним, что к этому событию американского президента готовили долго и тщательно: как минимум за две недели его оградили от любых стрессовых ситуаций, а заготовки для дебатов он заучивал наизусть под руководством команды врачей.
Но все пошло не по плану: за время дебатов лидер Америки успел примерить на себя не только образ «мужа Байдена», но и успел побывать «первой чернокожей женщиной, работающей с первым чернокожим президентом». Практически все выступление Байдена сопровождалось громким смехом с трибун.
Периодически Джо Байден перестает узнавать окружающих его людей, даже самых близких. Так, выступая перед собравшимися в Лос-Анджелесе, президент вдруг перестал узнавать свою жену, Джилл Байден. Указывая на нее рукой, он громко произнес:
Это моя младшая сестра Валери!
А выступая в Филадельфии, Байден вдруг пристально посмотрел на стоящую рядом с ним собственную внучку и произнес:
Это мой сын Бо!
Почему президент принял маленькую девочку за умершего в 2018 году 46-летнего сына, загадка. Однако мертвые «приходили» к Байдену еще не раз. Так, в начале 2024 года, рассказывая о своей поездке на встречу лидеров G7, он рассказал о своем разговоре с Франсуа Миттераном, президентом Франции, с которым Байден был когда-то знаком, но который умер в 1996 году. А в 2021 году, задолго до того, как его когнитивные проблемы стали заметны всему миру, Байден пообщался с Гельмутом Колем, немецким канцлером, скончавшимся в 2017-м.
Злые языки поговаривают, что Джо Байден обладает сверхъестественными способностями и действительно видит призраков: как иначе объяснить его постоянные попытки поздороваться с воздухом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя стремление Байдена пообщаться с пустотой, предположила, что таким образом он пытается поблагодарить умерших американцев за то, что когда-то голосовали за него на выборах.