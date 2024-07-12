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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Президент США Байден назвал Зеленского Путиным, а Трампа своим вице-президентом

Оговорочки по Байдену: самые смешные ляпы американского президента

12 июля 2024, 13:56
Фото: Telegram-канал V_Zelenskiy_official

Президент США Байден назвал Зеленского Путиным, а Трампа своим вице-президентом

Президент США Байден нередко удивляет своими неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы. Чиновники из администрации Белого дома обреченно закатывают глаза, в то время как остальной мир лежит под столом от смеха. Редакция TagilCity.ru собрала самые смешные ляпы «старины Джо».

«Дамы и господа, президент Украины Путин!»

Несмотря на отчаянные усилия команды президента США и высококвалифицированных врачей, которые день и ночь следят за его здоровьем, когнитивные способности американского лидера только ухудшаются. Это замечают его противники и с неохотой признают соратники.

Последний конфуз с Байденом произошел пару дней назад, на саммите НАТО в Вашингтоне. Приглашая на правах хозяина Владимира Зеленского на трибуну, Байден назвал его «президентом Путиным».

Я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин! — пафосно произнес Байден.

Зеленский после этой оговорки моментально погрустнел, госсекретарь Блинкен закрыл глаза, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан прикрыл рот рукой. И только европейские союзники США по НАТО захлопали.

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«Путин хочет не меньшего, чем… уничтожить культуру Урана»

Множество оговорок Джо Байдена связаны именно с российским президентом Владимиром Путиным. На том же саммите НАТО американский лидер, выступая со свойственным ему пафосом, заявил, что Россия во главе с Путиным грозит уничтожением… цивилизации Урана.

Этот ляп от Байдена стал поводом для всеобщих насмешек.

Президент США открыл миру зловещую тайну, известную лишь ему одному: Путину негде разгуляться на Земле, он добрался до границ Солнечной системы и хочет уничтожить Уран, — издевались над Байденом на просторах интернета.

Это не первый раз, когда Байден, говоря об Украине, путает географические реалии: ранее он заявлял, что президент Путин может окружить Киев танками, но никогда не сможет завевать сердца…иранцев.

Кстати, на том же саммите Джо Байден перепутал своего вице-президента Камаллу Харрис с Дональдом Трампом.

Джилл Байден постоянно находится рядом с мужем, но время от времени он перестает ее узнаватьДжилл Байден постоянно находится рядом с мужем, но время от времени он перестает ее узнавать
Джилл Байден постоянно находится рядом с мужем, но время от времени он перестает ее узнавать
Фото: whitehouse.gov

«Меня зовут Джо Байден, и я муж Джо Байдена»

Эту фразу Байден произнес на недавних дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Напомним, что к этому событию американского президента готовили долго и тщательно: как минимум за две недели его оградили от любых стрессовых ситуаций, а заготовки для дебатов он заучивал наизусть под руководством команды врачей.

Но все пошло не по плану: за время дебатов лидер Америки успел примерить на себя не только образ «мужа Байдена», но и успел побывать «первой чернокожей женщиной, работающей с первым чернокожим президентом». Практически все выступление Байдена сопровождалось громким смехом с трибун.

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«Это моя младшая сестра Валери»

Периодически Джо Байден перестает узнавать окружающих его людей, даже самых близких. Так, выступая перед собравшимися в Лос-Анджелесе, президент вдруг перестал узнавать свою жену, Джилл Байден. Указывая на нее рукой, он громко произнес:

Это моя младшая сестра Валери!

А выступая в Филадельфии, Байден вдруг пристально посмотрел на стоящую рядом с ним собственную внучку и произнес:

Это мой сын Бо!
В очередной раз оговорившись, Джо Байден не унывает и продолжает улыбатьсяВ очередной раз оговорившись, Джо Байден не унывает и продолжает улыбаться
В очередной раз оговорившись, Джо Байден не унывает и продолжает улыбаться
Фото: whitehouse.gov

Почему президент принял маленькую девочку за умершего в 2018 году 46-летнего сына, загадка. Однако мертвые «приходили» к Байдену еще не раз. Так, в начале 2024 года, рассказывая о своей поездке на встречу лидеров G7, он рассказал о своем разговоре с Франсуа Миттераном, президентом Франции, с которым Байден был когда-то знаком, но который умер в 1996 году. А в 2021 году, задолго до того, как его когнитивные проблемы стали заметны всему миру, Байден пообщался с Гельмутом Колем, немецким канцлером, скончавшимся в 2017-м.

Злые языки поговаривают, что Джо Байден обладает сверхъестественными способностями и действительно видит призраков: как иначе объяснить его постоянные попытки поздороваться с воздухом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя стремление Байдена пообщаться с пустотой, предположила, что таким образом он пытается поблагодарить умерших американцев за то, что когда-то голосовали за него на выборах.

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