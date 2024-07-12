Оговорочки по Байдену: самые смешные ляпы американского президента

Почему президент принял маленькую девочку за умершего в 2018 году 46-летнего сына, загадка. Однако мертвые «приходили» к Байдену еще не раз. Так, в начале 2024 года, рассказывая о своей поездке на встречу лидеров G7, он рассказал о своем разговоре с Франсуа Миттераном, президентом Франции, с которым Байден был когда-то знаком, но который умер в 1996 году. А в 2021 году, задолго до того, как его когнитивные проблемы стали заметны всему миру, Байден пообщался с Гельмутом Колем, немецким канцлером, скончавшимся в 2017-м.