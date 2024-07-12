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Отец погибшей девочки в Каменске-Уральском рассказал новые подробности

Отец погибшей девочки в Каменске-Уральском рассказал новые подробности

12 июля 2024, 04:59
Фото: 1MI
Отец убитой 16-летней девочки из Каменска-Уральского рассказал о новых подробностях, которые стали известны по результатам экспертизы ДНК.

ДНК обвиняемого совпадает с потожировыми выделениями на кофте погибшей, рассказал мужчина ТВ-каналу «4 канал».

При этом задержанный в ответ на вопросы следователя, как его ДНК оказалось на одежде погибшей, по-прежнему отрицал свою причастность к убийству девочки.

Напомним, тело подростка нашли в августе 2023 года. Вскоре правоохранители нашли и задержали мужчину, который перед ее смертью ехал за ней на велосипеде.

По версии следствия, обвиняемый утащил ее в лес, чтобы изнасиловать, а когда девочка стала кричать, он ее задушил, после чего забрал у нее телефон и скрылся. 8 июля над ним начался суд.

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