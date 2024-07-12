Подростки аварийно остановили автобус и сбежали без оплаты в поселке под Тагилом

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Инцидент с хулиганами произошел 11 июля в автобусе № 107, который курсирует до Большой Лаи. По словам очевидцев, подростков было около десяти человек. Лица нарушителей были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в автобусе.
Сотрудники транспортной компании требуют вернуть деньги и принести извинения. В противном случае они обещают принять соответствующие меры.
Молодежь, будьте любезны, деньги отдайте водителю и принесите свои извинения ему, иначе ваше фото с камер в автобусе повесим в салоне всех автобусов, и ВЫ будете до дому на такси ездить по предоплате, — написал один из пользователей на сайте Вконтакте в группе Горноуральский.
Ранее в Нижнем Тагиле водители автобусов сговорились не пускать в салон опытного «зайца» с IPhone и дорогими кроссовками.