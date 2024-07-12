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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Подростки аварийно остановили автобус и сбежали без оплаты в поселке под Тагилом

Подростки аварийно остановили автобус и сбежали без оплаты в поселке под Тагилом

12 июля 2024, 11:23
Фото: 1MI
Группа подростков ехала из Нижнего Тагила на автобусе до поселка Горноуральский. Юноши с помощью аварийной кнопки открыли двери и сбежали, не оплатив поездку. Их лица попали на камеры, поэтому транспортная компания ждет возмещения ущерба до обнародования фото «зайцев».

Инцидент с хулиганами произошел 11 июля в автобусе № 107, который курсирует до Большой Лаи. По словам очевидцев, подростков было около десяти человек. Лица нарушителей были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в автобусе.

Сотрудники транспортной компании требуют вернуть деньги и принести извинения. В противном случае они обещают принять соответствующие меры.

Молодежь, будьте любезны, деньги отдайте водителю и принесите свои извинения ему, иначе ваше фото с камер в автобусе повесим в салоне всех автобусов, и ВЫ будете до дому на такси ездить по предоплате, — написал один из пользователей на сайте Вконтакте в группе Горноуральский.

Ранее в Нижнем Тагиле водители автобусов сговорились не пускать в салон опытного «зайца» с IPhone и дорогими кроссовками.

«Зайца»-рецидивиста обнаружили водители Нижнего Тагила в одном из автобусов
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