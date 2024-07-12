Полеты на водородном топливе: аэротакси преодолело 842 километра без дозаправки

По информации newkhakasiya.online, производитель принял решение о модернизации системы заправки и применении в качестве топлива жидкого водорода. Топливный элемент непрерывно подает на шесть винтов аэротакси электроэнергию. Это и позволило судну пройти рекордное расстояние, выделяя во время движения лишь водяной пар.