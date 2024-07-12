Полеты на водородном топливе: аэротакси преодолело 842 километра без дозаправки

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Событие уже называют новой вехой в сфере экологически чистой авиации.
По информации newkhakasiya.online, производитель принял решение о модернизации системы заправки и применении в качестве топлива жидкого водорода. Топливный элемент непрерывно подает на шесть винтов аэротакси электроэнергию. Это и позволило судну пройти рекордное расстояние, выделяя во время движения лишь водяной пар.
В баке приземлившегося судна еще оставалось 10% топлива.
Как заявил учредитель и гендиректор Joby Джобен Бевирт, инновационное решение позволит совершать рейсы из Сан-Франциско в Сан-Диего, из Бостона в Балтимор и из Нэшвилла в Новый Орлеан в обход аэропортов и избегая выброса токсичных веществ в атмосферу.
Сотрудники Joby полагают, что полученный результат не станет пределом и ожидают, что вскоре дальность полетов воздушных такси будет превышать 1500 километров.