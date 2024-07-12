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Полеты на водородном топливе: аэротакси преодолело 842 километра без дозаправки

Полеты на водородном топливе: аэротакси преодолело 842 километра без дозаправки

12 июля 2024, 19:11
Фото: Изображение Midjourney
Модель аэротакси S4 eVTOL от компании Joby Aviation совершила беспрецедентный полет на водородном топливе без дозаправки на расстояние 842 километра. Протяженность преодоленного маршрута оказалась втрое больше расстояния, которое ранее было пройдено на аккумуляторах.

Событие уже называют новой вехой в сфере экологически чистой авиации.

По информации newkhakasiya.online, производитель принял решение о модернизации системы заправки и применении в качестве топлива жидкого водорода. Топливный элемент непрерывно подает на шесть винтов аэротакси электроэнергию. Это и позволило судну пройти рекордное расстояние, выделяя во время движения лишь водяной пар.

В баке приземлившегося судна еще оставалось 10% топлива.

Как заявил учредитель и гендиректор Joby Джобен Бевирт, инновационное решение позволит совершать рейсы из Сан-Франциско в Сан-Диего, из Бостона в Балтимор и из Нэшвилла в Новый Орлеан в обход аэропортов и избегая выброса токсичных веществ в атмосферу.

Сотрудники Joby полагают, что полученный результат не станет пределом и ожидают, что вскоре дальность полетов воздушных такси будет превышать 1500 километров.

#Общество
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