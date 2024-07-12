Полмиллиона отсудил свердловчанин у магазина за продажу сломанного металлоискателя

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Мужчина купил оборудование на Ozon за 80 тысяч рублей в январе прошлого года. Во время эксплуатации выяснилось, что устройство не подключается к компьютеру. Возвращать средства продавец отказался.
После этого покупатель обратился в суд и провел экспертизу товара. Выяснилось, что причина поломки — производственный брак.
В результате суд взыскал с магазина в пользу истца 227 тысяч рублей, а также штраф 156 тысяч рублей. Решение суда обжалованию не подлежит.