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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Житель Свердловской области отсудил полмиллиона за некачественный товар

Полмиллиона отсудил свердловчанин у магазина за продажу сломанного металлоискателя

12 июля 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney

Житель Свердловской области отсудил полмиллиона за некачественный товар

Житель Свердловской области судился с интернет-магазином за сломанный металлоискатель. Отсудил почти 500 тысяч рублей.

Мужчина купил оборудование на Ozon за 80 тысяч рублей в январе прошлого года. Во время эксплуатации выяснилось, что устройство не подключается к компьютеру. Возвращать средства продавец отказался.

После этого покупатель обратился в суд и провел экспертизу товара. Выяснилось, что причина поломки — производственный брак.

В результате суд взыскал с магазина в пользу истца 227 тысяч рублей, а также штраф 156 тысяч рублей. Решение суда обжалованию не подлежит.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Деньги#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент#Моральная компенсация
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