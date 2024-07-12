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Госавтоинспекция Екатеринбурга

Пьяный водитель устроил ДТП на трассе под Екатеринбургом: пострадал ребенок

12 июля 2024, 07:05
Госавтоинспекция Екатеринбурга

Под Екатеринбургом пьяный водитель устроил ДТП и сбежал

ДТП произошло 11 июля поздно вечером на 38-м километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

ДТП произошло 11 июля поздно вечером на 38-м километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на машине «Lada 211440», и на скорости влетел в «Chery», который двигался во встречном направлении. В аварии пострадали пассажиры «Chery» — 48-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Их доставили в больницу, где после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Однако в ГИБДД быстро установили личность и водителя. Медосвидетельствование показало наличие в крови 0.708 мг/л алкоголя. Кроме того, выяснилось, что ранее водитель уже был лишен прав за езду в состоянии опьянения.

В отношении гражданина составлено несколько административных материалов, а автомобиль задержан и помещен на спецстоянку.

По факту ДТП проводится проверка.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Пьяный водитель#Водитель скрылся#18+#Екатеринбург#Нетрезвый водитель
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