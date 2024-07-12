Пьяный водитель устроил ДТП на трассе под Екатеринбургом: пострадал ребенок

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
ДТП произошло 11 июля поздно вечером на 38-м километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на машине «Lada 211440», и на скорости влетел в «Chery», который двигался во встречном направлении. В аварии пострадали пассажиры «Chery» — 48-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Их доставили в больницу, где после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.
После ДТП виновник скрылся с места происшествия. Однако в ГИБДД быстро установили личность и водителя. Медосвидетельствование показало наличие в крови 0.708 мг/л алкоголя. Кроме того, выяснилось, что ранее водитель уже был лишен прав за езду в состоянии опьянения.
В отношении гражданина составлено несколько административных материалов, а автомобиль задержан и помещен на спецстоянку.
По факту ДТП проводится проверка.