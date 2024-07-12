Пьяный водитель устроил ДТП на трассе под Екатеринбургом: пострадал ребенок

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на машине «Lada 211440», и на скорости влетел в «Chery», который двигался во встречном направлении. В аварии пострадали пассажиры «Chery» — 48-летняя женщина и ее 13-летняя дочь. Их доставили в больницу, где после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.