Самые кассовые фильмы российского кинопроката за первое полугодие 2024-го (18+)

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
«Холоп-2» собрал почти 4 млрд рублей в прокате
Первое место ожидаемо занял «Холоп-2» — сиквел понравившейся отечественному зрителю комедии о мажоре, настолько ошалевшем от безнаказанности, что тревогу забил даже его отец-олигарх. Парню готовят инсценировку, в рамках которой помещают его в условия русской деревни 1860 года, предшествующего году отмены крепостного права. Наглый представитель золотой молодёжи фактически оказывается рабом.
Во второй части экс-мажор Григорий сам пытается перевоспитать дочь федеральной чиновницы весьма высокого ранга. Молодые люди попадают в комичные и не очень ситуации, пишет etokino.ru.
Главную мужскую роль сыграл Милош Бикович. Главную женскую роль — Аглая Тарасова. Также в картине снялись Иван Охлобыстин и Мария Миронова, Александр Самойленко.
При бюджете в 768 млн рублей картина собрала более чем на 3 млрд больше.
«Бременские музыканты» — мюзикл оправдал затраты
Вторую строчку рейтинга занял музыкальный фильм «Бременские музыканты» — история о талантливом юноше, возглавившем состоящий из зверей ансамбль. Победив на конкурсе, объявленном королём Бремена, молодой человек получает право на танец с принцессой. Девушка заставляет его поцеловать себя, открыв тем самым ящик Пандоры, из которого на голову музыкантов, принцессы и даже короля посыпятся разнообразные приключения.
Трубадура играет 35-летний Тихон Жизневский. Принцесса — Валентина Ляпина. Король — блистательный Сергей Бурунов. Предводительница шайки разбойников — неувядающая Мария Аронова. Роль гениального сыщика досталась Константину Хабенскому.
Затраты на ленту составили 1,2 млрд рублей, а сборы в прокате за 6 месяцев превысили 3 млрд рублей.
«Мастер и Маргарита» (категория фильма 18+) — американское видение русского романа
Замыкает тройку лидеров в прокате фильм российского и американского режиссёра Михаила Локшина. К слову, из 7 ведущих актеров картины двое иностранцы — немец Аугуст Диль (Воланд) и датчанин Клас Банг (Пилат).
Максимально сократив линию Иешуа, режиссёр взамен расширил роль критика Латунского, вскользь упоминавшегося в романе Булгакова. В итоге получилась лента, мало похожая на оригинал.
Фильм вышел при поддержке государственного Фонда кино, затраты составили 1,2 млрд рублей, а сборы — около 2,3 млрд.
«Лёд-3» — романтика на коньках
В третьей, уже последней, части рассказывается история дочки Горина (Александр Петров), которая занимается фигурным катанием и регулярно получает тяжёлые травмы. Девушку (Анна Савранская) от занятий любимым спортом отговаривает отец, ставший тренером хоккейной команды, но поддерживает возлюбленный — хоккеист Сергей (Степан Белозёров).
По отзывам критиков и зрителей, фильм отличается добрым юмором, хорошей игрой актёров и качественной драматургией. При бюджете в 500 млн рублей он заработал в прокате почти в 4 раза больше — 1,855 млрд.
«Сто лет тому вперёд» — приключения между временами
Знаменитая «Гостья из будущего», снятая по повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед», была одним из культовых советских фильмов. В 2024 году режиссёр Александр Андрющенко решил переснять фильм.
В главных ролях снялись Дарья Верещагина (Алиса Селезнёва) и Марк Эйдельштейн (Коля Герасимов). По мнению зрителей, получился скорее голливудский боевик, который некоторые критики назвали «терпимым, но затянутым».
Кроме молодых дарований, в ленте снялись Александр Петров (Весельчак У) и Константин Хабенский (профессор Селезнёв).
Затраты на картину составили 900 млн рублей, за полгода проката удалось заработать 1,5 млрд.