Самые кассовые фильмы российского кинопроката за первое полугодие 2024-го (18+)

Вторую строчку рейтинга занял музыкальный фильм «Бременские музыканты» — история о талантливом юноше, возглавившем состоящий из зверей ансамбль. Победив на конкурсе, объявленном королём Бремена, молодой человек получает право на танец с принцессой. Девушка заставляет его поцеловать себя, открыв тем самым ящик Пандоры, из которого на голову музыкантов, принцессы и даже короля посыпятся разнообразные приключения.