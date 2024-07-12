Собак морили голодом и держали в антисанитарии в Первоуральске

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Спасенных животных накормят, а также им сделают стерилизацию. После этого волонтеры начнут искать им новых хозяев, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Предположительно, питомцев не кормили, а также с ними плохо обращались. В случае, если хозяев не получится найти, собак отпустят на улицу.
Напомним, в мае 2023 года жительница Асбеста рассказала о передержке для животных, владелица которой содержит питомцев в плохих условиях и морит голодом, вследствие чего погибло несколько кошек и собак.