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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Собак морили голодом и держали в антисанитарии в Первоуральске

Собак морили голодом и держали в антисанитарии в Первоуральске

12 июля 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске зоозащитники и сотрудники полиции забрали собак из неблагополучной квартиры. Животные были в состоянии истощения.

Спасенных животных накормят, а также им сделают стерилизацию. После этого волонтеры начнут искать им новых хозяев, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

Предположительно, питомцев не кормили, а также с ними плохо обращались. В случае, если хозяев не получится найти, собак отпустят на улицу.

Напомним, в мае 2023 года жительница Асбеста рассказала о передержке для животных, владелица которой содержит питомцев в плохих условиях и морит голодом, вследствие чего погибло несколько кошек и собак.

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