Стали известны подробности о найденном мертвом мальчике в Перми

Что произошло с ребенком — в настоящий момент еще неизвестно. При этом сотрудники полиции заметили на камерах видеонаблюдения женщину, которая принесла к контейнерам чемодан, где лежало тело погибшего. Сейчас правоохранители ищут неизвестную и устанавливают ее причастность к этому делу.