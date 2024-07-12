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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Стали известны подробности о найденном мертвом мальчике в Перми

Стали известны подробности о найденном мертвом мальчике в Перми

12 июля 2024, 11:28
Фото: 59.RU
Стали известны предварительные сведения о мальчике из Перми, тело которого было найдено в чемодане возле мусорных контейнеров.

Предположительно, мальчик воспитывался в благополучной семье. По словам консьержки дома, мать занимается домом, а отец работает в строительной компании. Всего в этой семье четверо детей — девочка и трое мальчиков. При этом, как утверждают полицейские, личность самого погибшего ребенка еще не установлена, пишет Properm.ru.

Что произошло с ребенком — в настоящий момент еще неизвестно. При этом сотрудники полиции заметили на камерах видеонаблюдения женщину, которая принесла к контейнерам чемодан, где лежало тело погибшего. Сейчас правоохранители ищут неизвестную и устанавливают ее причастность к этому делу.

Видео: 59.RU

В ведомстве возбудили уголовное дело об убийстве. В районной прокуратуре взяли на контроль следствие по данному происшествию. На место ЧП выезжали районный прокурор Вадим Расторгуев и зампрокурора области Дмитрий Трусов.

Напомним, труп ребенка обнаружил бездомный мужчина рано утром 12 июля. На нем были видны признаки насильственной смерти: следы от удушья, а также колотые раны на теле.

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