Свердловская область не попала в рейтинг городов с большим числом стобалльников

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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В России самые высокие показатели по результатам ЕГЭ отмечены в столице, Московской области. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Сразу за лидерами с чуть более низкими показателями идут Татарстан, Кубань и Тула. В Москве максимальные триста баллов за три экзамена набрали 14 учеников, а в Подмосковье — 4.
По два 300-балльника в Ленобласти, Татарстане и Туле. По итогам единого госэкзамена в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях 300 баллов получили по одному человеку из каждого региона.
200 баллов по двум предметам на Среднем Урале получили 13 выпускников, сообщается в исследовании ТАСС.
Ранее три тысячи школьников Свердловской области воспользовались «президентским» днем ЕГЭ.