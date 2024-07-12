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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Свердловской области очень мало стобалльников среди выпускников

Свердловская область не попала в рейтинг городов с большим числом стобалльников

12 июля 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области очень мало стобалльников среди выпускников

В Свердловской области всего один старшеклассник заработал триста баллов на ЕГЭ.

В России самые высокие показатели по результатам ЕГЭ отмечены в столице, Московской области. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Сразу за лидерами с чуть более низкими показателями идут Татарстан, Кубань и Тула. В Москве максимальные триста баллов за три экзамена набрали 14 учеников, а в Подмосковье — 4.

По два 300-балльника в Ленобласти, Татарстане и Туле. По итогам единого госэкзамена в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях 300 баллов получили по одному человеку из каждого региона.

200 баллов по двум предметам на Среднем Урале получили 13 выпускников, сообщается в исследовании ТАСС.

Ранее три тысячи школьников Свердловской области воспользовались «президентским» днем ЕГЭ.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Образование#ЕГЭ#Екатеринбург#Результаты ЕГЭ
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