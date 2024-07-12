Свердловская область не попала в рейтинг городов с большим числом стобалльников

В России самые высокие показатели по результатам ЕГЭ отмечены в столице, Московской области. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Сразу за лидерами с чуть более низкими показателями идут Татарстан, Кубань и Тула. В Москве максимальные триста баллов за три экзамена набрали 14 учеников, а в Подмосковье — 4.