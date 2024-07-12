В Екатеринбурге появится центр реабилитации для детей-инвалидов

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
По словам главы региональной соцполитики Андрея Злоказова, данное медицинское учреждение многопрофильным с последними технологиями, рассказали в Департаменте информполитики.
Центр появится в районе Широкой Речки. В здании оборудуют кабинеты для оказания ранней помощи, реабилитации и абилитации, а также для адаптивной физкультуры.
Также здесь будут отделения профориентации и бытовых реабилитаций. Кроме того, появятся библиотека, конференц-зал, зал для занятий спортом и актовый зал.
Напомним, в Нижнем Тагиле будет построен спорткомплекс вместо бывшей воинской части в микрорайоне Выя.