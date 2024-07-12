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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Екатеринбурге появится центр реабилитации для детей-инвалидов

В Екатеринбурге появится центр реабилитации для детей-инвалидов

12 июля 2024, 06:53
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Центр реабилитации для детей-инвалидов будет построен в Екатеринбурге на Суходольской улице. Проект был представлен на выставке «Иннопром».

По словам главы региональной соцполитики Андрея Злоказова, данное медицинское учреждение многопрофильным с последними технологиями, рассказали в Департаменте информполитики.

Центр появится в районе Широкой Речки. В здании оборудуют кабинеты для оказания ранней помощи, реабилитации и абилитации, а также для адаптивной физкультуры.

Также здесь будут отделения профориентации и бытовых реабилитаций. Кроме того, появятся библиотека, конференц-зал, зал для занятий спортом и актовый зал.

Напомним, в Нижнем Тагиле будет построен спорткомплекс вместо бывшей воинской части в микрорайоне Выя.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Спорт#Дети#Медицина#Проект#Образование#Реабилитационный центр#Медицинский центр#Дети-инвалиды#Психология#Реабилитация#Екатеринбург#Соцполитика
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