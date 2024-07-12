В Екатеринбурге с пенсионера за ремонт окна потребовали 350 тысяч

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Екатеринбурге мошенники, под видом службы, проверяющей состояние окон, заставили пенсионера воспользоваться их услугами и сделать небольшой ремонт окна. В итоге за свою работу они предъявили счет в размере трехсот пятидесяти тысяч рублей.
К счастью, большую часть денег удалось вернуть с помощью центра защиты потребителей. По словам директора центра Янины Голубевой, сделать это было очень сложно.
К сожалению, сегодня такой вид мошенничества встречается часто.