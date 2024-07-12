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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Екатеринбурге с пенсионера за ремонт окна потребовали 350 тысяч

В Екатеринбурге с пенсионера за ремонт окна потребовали 350 тысяч

12 июля 2024, 11:52
Фото: 1MI
Пенсионер из Екатеринбурга заплатил «специалистам» по ремонту окон не одну сотню тысяч рублей.

В Екатеринбурге мошенники, под видом службы, проверяющей состояние окон, заставили пенсионера воспользоваться их услугами и сделать небольшой ремонт окна. В итоге за свою работу они предъявили счет в размере трехсот пятидесяти тысяч рублей.

К счастью, большую часть денег удалось вернуть с помощью центра защиты потребителей. По словам директора центра Янины Голубевой, сделать это было очень сложно.

К сожалению, сегодня такой вид мошенничества встречается часто.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Деньги#Криминал#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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