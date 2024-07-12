В Нижнем Тагиле на Старателе вандалы испортили новые двери в подвале дома

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Все произошло в то время, когда в доме ведется ремонт, включающий и обновление спусков в подвальные помещения.
Местные жители считают, что это дело рук подростков, некоторые даже подозревают конкретных ребят. В местной группе «ВКонтакте» горожане выражают свое негодование и обсуждают произошедшее. Некоторые соглашаются, что это хулиганство, но, с другой стороны, задаются вопросом, чем еще может заниматься местная молодежь.
Подростки всегда одинаковы. Выглядит, конечно, ужасно. Но, скорей всего, им заняться нечем, вот и самовыражаются, — высказала свою точку зрения одна из подписчиц группы района.