В Нижнем Тагиле на Старателе вандалы испортили новые двери в подвале дома

Местные жители считают, что это дело рук подростков, некоторые даже подозревают конкретных ребят. В местной группе «ВКонтакте» горожане выражают свое негодование и обсуждают произошедшее. Некоторые соглашаются, что это хулиганство, но, с другой стороны, задаются вопросом, чем еще может заниматься местная молодежь.