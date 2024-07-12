tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Вандалы разрисовали новые двери в подвал дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Старателе вандалы испортили новые двери в подвале дома

12 июля 2024, 11:08
Фото: Старатель | Нижний Тагил

Вандалы разрисовали новые двери в подвал дома в Нижнем Тагиле

В районе Старатель произошло неприятное событие: неизвестные вандалы разрисовали новые двери в подвал дома №5 по улице Крымская.

Все произошло в то время, когда в доме ведется ремонт, включающий и обновление спусков в подвальные помещения.

Местные жители считают, что это дело рук подростков, некоторые даже подозревают конкретных ребят. В местной группе «ВКонтакте» горожане выражают свое негодование и обсуждают произошедшее. Некоторые соглашаются, что это хулиганство, но, с другой стороны, задаются вопросом, чем еще может заниматься местная молодежь.

Подростки всегда одинаковы. Выглядит, конечно, ужасно. Но, скорей всего, им заняться нечем, вот и самовыражаются, — высказала свою точку зрения одна из подписчиц группы района.
Фото: Старатель | Нижний Тагил
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Вандалы снова осквернили свастикой могилу «дятловца» в ЕкатеринбургеНеизвестные вандалы в Нижнем Тагиле сломали рог динозавру
#Артем Карнаухов#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Старатель#Вандалы#Вандализм#Подвал#Граффити#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
3-хэтажный спорткомплекс за 543 млн построят в Тагиле на месте бывшей воинской части
Вчера, 11:24
В Свердловской области завели уголовное дело из-за гор мусора на площадках
Сегодня, 11:04
Бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно
Сегодня, 07:59
Картофель и капуста снова резко подорожали в Свердловской области
Вчера, 19:00
Ливни и ветра накроют Свердловскую область
Сегодня, 04:35