В отпуск без котика: куда пристроить домашнего питомца на время отъезда

По словам ветеринарного врача Ивана Евдокимова, кошки — животные территориальные, поэтому они плохо переносят переезд и смену привычной обстановки. Поэтому лучше, если родственники и друзья на время вашего отъезда переселятся к вам. С собаками все иначе: для них важно, чтобы рядом был любимый хозяин. Поэтому после того, как вы отвезете пса родственникам, важно побыть рядом с ним в новой обстановке. Так животное поймет, что вы рядом, не собираетесь его бросать и доверяете людям, с которыми он останется.