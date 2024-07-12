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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Няня, зоогостиница, родственники: куда деть домашнее животное на время отъезда

В отпуск без котика: куда пристроить домашнего питомца на время отъезда

12 июля 2024, 13:22
Фото: 1MI

Няня, зоогостиница, родственники: куда деть домашнее животное на время отъезда

Летом многие жители Свердловской области сталкиваются с дилеммой — кому пристроить домашнего любимца на время отпуска. Редакция TagilCity.ru рассмотрела разные варианты. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Вариант первый: взять животное в отпуск с собой

Даже если вам очень не хочется расставаться с пушистым любимцем на время отъезда и вы уверены, что он будет в безопасности только под вашим присмотром, у этого варианта больше минусов. А плюс, пожалуй, только один — ваша радость от того, что питомец находится рядом. Отрицательных же моментов огромное множество:

  • Стресс животного от перелета/переезда (поездки на дачу на машине не считаются);
  • Необходимость оформления документов на питомца, покупка отдельного билета, забота о вакцинации и т. д.;
  • Сбор дополнительного багажа в дорогу: миска для еды, лоток, лекарства, подстилки, переноска и еще множество необходимых вещей.
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Кроме того, далеко не все гостиницы и санатории принимают гостей с животными. Возможно, вам придется довольствоваться отелем более низкого класса. Во время отдыха кошка или собака могут заболеть из-за перемены климата, непривычной воды и других факторов. С учетом этих причин большинство людей все же склоняется к мысли оставить питомца дома. С кем и где? Решить этот вопрос можно.

Вариант второй: оставить животное с близкими родственниками или друзьями

Пожалуй, это самый удобный вариант и для питомца, и для владельца.

Я всегда оставляю кошку у мамы, когда мне нужно уехать. В ее квартире она была много раз, все там знает, а потому не испытывает сильного стресса. После переезда на адаптацию уходит буквально полдня: она обходит все углы, все проверяет, а потом успокаивается и уже ведет себя по-хозяйски, — поделилась с TagilCity.ru опытом Елена.

По словам ветеринарного врача Ивана Евдокимова, кошки — животные территориальные, поэтому они плохо переносят переезд и смену привычной обстановки. Поэтому лучше, если родственники и друзья на время вашего отъезда переселятся к вам. С собаками все иначе: для них важно, чтобы рядом был любимый хозяин. Поэтому после того, как вы отвезете пса родственникам, важно побыть рядом с ним в новой обстановке. Так животное поймет, что вы рядом, не собираетесь его бросать и доверяете людям, с которыми он останется.

Фото: Общеизвестный факт: кошки привязываются к месту, собаки — к человеку

Вариант третий: отправить в зоогостиницу

Сфера услуг для животных быстро развивается. И если раньше о зоогостиницах мы слышали разве что в голливудских фильмах, то сегодня они есть во всех крупных городах. Например, в Нижнем Тагиле содержание питомца в отдельном «номере» будет стоить от 300 рублей в день. За эти деньги вы получите минимальный набор услуг: кормление, смена лотка, мытье полов. Более просторный номер для кошки обойдется уже в 400 рублей в сутки, для собаки — 500 рублей. Для пса крупной породы можно арендовать вольер.

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В Екатеринбурге выбор гостиниц гораздо больше и шире спектр предоставляемых услуг. Например, можно заказать для питомца номер с круглосуточным онлайн-наблюдением, услуги грумера, приготовление натуральной еды, если животное не ест сухие корма. Стандартный номер для кошки с минимальным набором услуг обойдется в среднем в 700 рублей, увеличенный — в 800 рублей, а номер с онлайн-наблюдением — в 1100 рублей в сутки.

Для собак: 1000 рублей за стандартный, 1200 — за увеличенный и 1500 рублей — за номер с онлайн-наблюдением.

Содержание минипигов обойдется в среднем в 1000 рублей, хорьков и кроликов — в 400 рублей, грызунов (мышей, крыс, хомяков) — в 400 рублей.

Фото: Даже самая уютная гостиница и добрая зооняня не заменят питомцу любимого хозяина

Вариант четвертый: воспользоваться услугами зооняни

Если раньше передержкой занимались исключительно зоозащитники на добровольных началах, то сегодня это одна из развивающихся сфер бизнеса. Так называемые ситтеры сидят с животными за деньги.

По мнению ветеринарного врача Ивана Евдокимова, подходит такой вариант только для неагрессивных питомцев, которые способны ужиться с другими животными и незнакомыми людьми. Найти зооняню можно несколькими способами: воспользоваться сервисами объявлений, поспрашивать у знакомых или разместить объявление в специализированных пабликах. Искать зооняню нужно начинать заранее, желательно за один-два месяца до отъезда. За это время вы успеете познакомить питомца с новым человеком и убедиться, что они смогут ужиться во время вашего отсутствия.

Зоопсихолог Наталья Кир советует при выборе зооняни для питомца обращать внимание на цену.

Я, например, вряд ли буду смотреть варианты из серии «200 руб. в день» даже для кошек, потому что у меня не будет уверенности, что человек будет выполнять свою работу хорошо при таких расценках, — пишет специалист в своем блоге.
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Также нужно обязательно учитывать жилищные условия ситтера, если он берет животное к себе: крупному псу вряд ли будет комфортно в маленькой городской квартире, особенно при наличии у человека собственных зверей. С зооняней нужно заключить договор, в котором будут четко прописаны условия содержания: кормление, выгул, уборка, игры с питомцем. А вот нежелание подписывать соглашение должно насторожить владельца.

В Нижнем Тагиле ситтеры предлагают услуги от 100 рублей в день за одно животное. максимальная цена — около 600 рублей. В Екатеринбурге также можно найти объявления с самыми разными ценами — от 200 до 800 рублей в сутки. Вариант с проживанием питомца на территории ситтера обойдется дороже. Если няня сама будет приходить к животному — чуть дешевле.

На самом деле, не так уж важно, какой вариант для своего любимца выберете вы. Главное, все продумать заранее, чтобы расставание прошло быстро и безболезненно.

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