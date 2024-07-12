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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Первоуральске завели уголовное дело за мусор

В Свердловской области завели уголовное дело из-за гор мусора на площадках

12 июля 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

В Первоуральске завели уголовное дело за мусор

В Первоуральске развели горы мусора. Прокуратура завела уголовное дело по факту ненадлежащей уборки отходов ТКО.

Заместитель генерального прокурора побывал в ходе рабочего визита в Первоуральске. Сергей Зайцев убедился лично, что в городе действительно имеются большие проблемы с вывозом ТКО.

11 июля в ходе поездки Зайцев также встретился с местными жителями, которых волнует данная проблема.

Результатом проверки стало уголовное дело о ненадлежащей работе по вывозу мусора.

Ранее губернатор поручил срочно ликвидировать мусор в городах Свердловской области, где после смены оператора 1 июля образовались проблемы с вывозом.

11,3 тонны мусора вывезут со свалки на Руднике в Нижнем Тагиле
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#Екатерина Смирнова#Первоуральск#Экология#Прокуратура#Уголовное дело#Мусор#Екатеринбург#Свалка#Инцидент
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