В Свердловской области завели уголовное дело из-за гор мусора на площадках

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Заместитель генерального прокурора побывал в ходе рабочего визита в Первоуральске. Сергей Зайцев убедился лично, что в городе действительно имеются большие проблемы с вывозом ТКО.
11 июля в ходе поездки Зайцев также встретился с местными жителями, которых волнует данная проблема.
Результатом проверки стало уголовное дело о ненадлежащей работе по вывозу мусора.
Ранее губернатор поручил срочно ликвидировать мусор в городах Свердловской области, где после смены оператора 1 июля образовались проблемы с вывозом.