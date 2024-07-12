tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Велогонщики из Нижнего Тагила победили на Кубке России

Велогонщики из Нижнего Тагила победили на Кубке России

12 июля 2024, 09:12
Фото: САШ имени Михалины Лысовой в Нижнем Тагиле
Спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями и призерами на Кубке России по велогонкам. Мероприятие проходило на территории спортшколы «Аист».

По результатам групповых и индивидуальных гонок определили призеров и победителей. Так, победителем стал спортсмен САШ Сергей Гуляев среди мужчин.

Среди женщин серебряную и бронзовую награды получили Елизавета Рыжова и Снежана Минеева, а победительницей стала участница из Костромской области, рассказали в САШ имени Михалины Лысовой.

В групповой гонке серебро и бронзу завоевали Матвей Матвеев и Александр Рыжов.

Напомним, с 12 по 16 июля 2024 года спортсмены школы «Уралец» из Нижнего Тагила будут участвовать в соревнованиях по гребному слалому.

Тагильские спортсмены с ОВЗ поборются за Кубок России по футболу на электроколясках
Узнать подробнее
Читайте также:
В спортшколе «Аист» в Нижнем Тагиле проводятся детские соревнования на трамплинахКоманда Свердловской области заняла призовые места на чемпионате РФ в ЕкатеринбургеЖитель Нижнего Тагила победил в подъеме по лестнице на всероссийских соревнованиях
#Елизавета Зиборова#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Соревнования#Участники#Победа#Мероприятие#Спортсмены#Призеры#Кубок России#Победители#Велогонка#Екатеринбург#Спортшкола
Подпишитесь
3-хэтажный спорткомплекс за 543 млн построят в Тагиле на месте бывшей воинской части
Вчера, 11:24
Новые причины для головной боли появятся у тагильчан в выходные
Вчера, 18:58
Бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно
Сегодня, 07:59
«Землянику снимаем слой за слоем». В уральских лесах созрел хороший урожай ягод
Вчера, 12:59
Картофель и капуста снова резко подорожали в Свердловской области
Вчера, 19:00
Ливни и ветра накроют Свердловскую область
Сегодня, 04:35