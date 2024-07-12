Велогонщики из Нижнего Тагила победили на Кубке России

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
По результатам групповых и индивидуальных гонок определили призеров и победителей. Так, победителем стал спортсмен САШ Сергей Гуляев среди мужчин.
Среди женщин серебряную и бронзовую награды получили Елизавета Рыжова и Снежана Минеева, а победительницей стала участница из Костромской области, рассказали в САШ имени Михалины Лысовой.
В групповой гонке серебро и бронзу завоевали Матвей Матвеев и Александр Рыжов.
Напомним, с 12 по 16 июля 2024 года спортсмены школы «Уралец» из Нижнего Тагила будут участвовать в соревнованиях по гребному слалому.