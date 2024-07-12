За состоянием контейнерных площадок на Среднем Урале можно следить дистанционно

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Published Сегодня, 04:45
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В программный комплекс и мобильное приложение внесены все адреса мест накопления ТКО на севере Свердловской области (их на данный момент более 5,5 тысяч), а также маршруты и графики движения спецтехники. Через смартфоны экипажи мусоровозов направляют в систему фотографии контейнерных площадок до и после погрузки. Кроме того, устройства в автоматическом режиме фиксируют время вывоза.
Цифровая система сбора и хранения данных была запущена в прошлом году в тестовом режиме на территории нескольких городских округов. Все это время программа постоянно дорабатывалась, система показала свою эффективность и с этого года работает во всех городских округах нашего присутствия, уже более 180 экипажей оснащены фиксирующими устройствами, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Отметим, при необходимости из комплекса можно выгрузить данные о регулярности вывоза отходов с конкретной контейнерной площадки, количеству баков, их пригодности к использованию и санитарному состоянию территории. Так, при помощи удаленного мониторинга в 2024 году удалось выявить и ликвидировать силами собственников земельных участков 16 свалок мусора.