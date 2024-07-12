За состоянием контейнерных площадок на Среднем Урале можно следить дистанционно

В программный комплекс и мобильное приложение внесены все адреса мест накопления ТКО на севере Свердловской области (их на данный момент более 5,5 тысяч), а также маршруты и графики движения спецтехники. Через смартфоны экипажи мусоровозов направляют в систему фотографии контейнерных площадок до и после погрузки. Кроме того, устройства в автоматическом режиме фиксируют время вывоза.