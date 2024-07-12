Житель Екатеринбурга похитил подростков и вымогал у них деньги

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Похитив школьников, екатеринбуржец привел их в свою квартиру, где начал требовать от них десятки тысяч рублей, при этом угрожая похищенным. Родственники ребят обратились в полицию, и вскоре злоумышленника задержали, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Выяснилось, что задержанный ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за распространение запрещенных веществ. Свою вину в похищении и вымогательстве он отрицать не стал и дал показания.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге был задержан сотрудник предприятия, который вымогал деньги у предпринимательницы.