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Житель Екатеринбурга похитил подростков и вымогал у них деньги

Житель Екатеринбурга похитил подростков и вымогал у них деньги

12 июля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге ранее судимый 28-летний мужчина похитил двух подростков 15 и 16 лет и вымогал у них несколько десятков тысяч рублей. Происшествие случилось на Алтайской улице 9 июля 2024 года.

Похитив школьников, екатеринбуржец привел их в свою квартиру, где начал требовать от них десятки тысяч рублей, при этом угрожая похищенным. Родственники ребят обратились в полицию, и вскоре злоумышленника задержали, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Выяснилось, что задержанный ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за распространение запрещенных веществ. Свою вину в похищении и вымогательстве он отрицать не стал и дал показания.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге был задержан сотрудник предприятия, который вымогал деньги у предпринимательницы.

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