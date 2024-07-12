Житель Екатеринбурга похитил подростков и вымогал у них деньги

Похитив школьников, екатеринбуржец привел их в свою квартиру, где начал требовать от них десятки тысяч рублей, при этом угрожая похищенным. Родственники ребят обратились в полицию, и вскоре злоумышленника задержали, рассказали в пресс-службе регионального СК.