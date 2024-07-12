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Житель Лесного отправится в тюрьму на 2 года за нападение на сотрудника ДПС

Житель Лесного отправится в тюрьму на 2 года за нападение на сотрудника ДПС

12 июля 2024, 06:24
Фото: 1MI
38-летний житель Лесного напал на сотрудника ДПС, отказавшись предъявить ему документы. Инцидент произошел 11 декабря 2023 года.

Так, мужчина за рулем автомобиля Daewoo Nexia ехал по трассе Лесной — поселок Горный с выключенными фарами. В связи с этим его остановили автоинспекторы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудники попросили предъявить им удостоверение, полис ОСАГО и другие документы. Водитель отказался. Тогда один из инспекторов сунул свою руку в приоткрытое окно автомобиля, чтобы открыть дверь и вытащить наружу нарушителя.

Однако мужчина, сидевший за рулем, ударил его несколько раз по руке. В связи с этим в отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил ему два года лишения свободы, а также обязал выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей.

Напомним, в Екатеринбурге осудили на 1,5 года мигранта, который напал на сотрудника МЧС.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Суд#Автомобиль#Нападение#Водитель#ЧП#Конфликт#ДПС#18+#Екатеринбург#Инцидент
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