Житель Лесного отправится в тюрьму на 2 года за нападение на сотрудника ДПС

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Так, мужчина за рулем автомобиля Daewoo Nexia ехал по трассе Лесной — поселок Горный с выключенными фарами. В связи с этим его остановили автоинспекторы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сотрудники попросили предъявить им удостоверение, полис ОСАГО и другие документы. Водитель отказался. Тогда один из инспекторов сунул свою руку в приоткрытое окно автомобиля, чтобы открыть дверь и вытащить наружу нарушителя.
Однако мужчина, сидевший за рулем, ударил его несколько раз по руке. В связи с этим в отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил ему два года лишения свободы, а также обязал выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей.
Напомним, в Екатеринбурге осудили на 1,5 года мигранта, который напал на сотрудника МЧС.