ЖК «Олимпика» стал лучшим архитектурным проектом «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Конкурс является ключевым элементом масштабного рейтинга, разработанного аналитическим центром «Эксперт» совместно с журналом «Эксперт-Урал», и призван выявить и отметить компании, которые формируют будущее Свердловской области и создают ее уникальный архитектурный облик. Жюри оценивало представленные проекты по широкому списку критериев. Среди них: энергоэффективность, инновационные решения для повышения экологичности и общий вклад в устойчивое развитие региона. Церемония награждения победителей прошла в рамках дискуссии «Умные территории, умные компании: путь к устойчивому будущему».
Застройщик ГК «КОРТРОС» пришел к нам с интересной задачей — спроектировать первый в России жилой комплекс с использованием солнечных панелей. Мы специализируемся на инновационных объектах, и «Олимпика» стала еще одним ярким проектом в нашем портфеле. Так как технология еще не получила широкого применения в сфере жилой недвижимости, при создании проекта команда столкнулась с рядом сложностей. К примеру, было непросто защитить концепцию перед Госэкспертизой Свердловской области, ведь регулирование и надзорные мероприятия в области применения таких панелей находятся на стадии формирования, — рассказал управляющий партнер проектной мастерской ITEM Дмитрий Попов.
Отметим, квартал «Олимпика» отличается рядом инновационных решений, направленных на повышение энергоэффективности здания и комфорта жильцов. Фасад из солнечных панелей, генерирующий электричество, позволяет освещать места общего пользования в жилом многоэтажном доме. Переменная этажность способствует улучшению инсоляции квартир. Французские балконы с панорамным остеклением обеспечивают максимальное проникновение естественного света в жилые помещения, что снижает потребность в искусственном освещении. Здание относится к высокому классу энергоэффективности B.
Полные результаты рейтинга, который обещает стать ориентиром для профессионалов и потребителей, будут обнародованы в августе 2024 года.