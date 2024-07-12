ЖК «Олимпика» стал лучшим архитектурным проектом «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге

Конкурс является ключевым элементом масштабного рейтинга, разработанного аналитическим центром «Эксперт» совместно с журналом «Эксперт-Урал», и призван выявить и отметить компании, которые формируют будущее Свердловской области и создают ее уникальный архитектурный облик. Жюри оценивало представленные проекты по широкому списку критериев. Среди них: энергоэффективность, инновационные решения для повышения экологичности и общий вклад в устойчивое развитие региона. Церемония награждения победителей прошла в рамках дискуссии «Умные территории, умные компании: путь к устойчивому будущему».