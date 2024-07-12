tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

ЖК «Олимпика» стал лучшим архитектурным проектом «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге

ЖК «Олимпика» стал лучшим архитектурным проектом «ИННОПРОМ-2024» в Екатеринбурге

12 июля 2024, 13:09
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»
Жилой квартал «Олимпика», расположенный в Академическом районе Екатеринбурга, одержал победу в номинации «Устойчивая архитектура» на конкурсе архитектурных бюро и проектных компаний Свердловской области в рамках главной промышленной выставки России «ИННОПРОМ-2024».

Конкурс является ключевым элементом масштабного рейтинга, разработанного аналитическим центром «Эксперт» совместно с журналом «Эксперт-Урал», и призван выявить и отметить компании, которые формируют будущее Свердловской области и создают ее уникальный архитектурный облик. Жюри оценивало представленные проекты по широкому списку критериев. Среди них: энергоэффективность, инновационные решения для повышения экологичности и общий вклад в устойчивое развитие региона. Церемония награждения победителей прошла в рамках дискуссии «Умные территории, умные компании: путь к устойчивому будущему».

Застройщик ГК «КОРТРОС» пришел к нам с интересной задачей — спроектировать первый в России жилой комплекс с использованием солнечных панелей. Мы специализируемся на инновационных объектах, и «Олимпика» стала еще одним ярким проектом в нашем портфеле. Так как технология еще не получила широкого применения в сфере жилой недвижимости, при создании проекта команда столкнулась с рядом сложностей. К примеру, было непросто защитить концепцию перед Госэкспертизой Свердловской области, ведь регулирование и надзорные мероприятия в области применения таких панелей находятся на стадии формирования, — рассказал управляющий партнер проектной мастерской ITEM Дмитрий Попов.
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Отметим, квартал «Олимпика» отличается рядом инновационных решений, направленных на повышение энергоэффективности здания и комфорта жильцов. Фасад из солнечных панелей, генерирующий электричество, позволяет освещать места общего пользования в жилом многоэтажном доме. Переменная этажность способствует улучшению инсоляции квартир. Французские балконы с панорамным остеклением обеспечивают максимальное проникновение естественного света в жилые помещения, что снижает потребность в искусственном освещении. Здание относится к высокому классу энергоэффективности B.

Полные результаты рейтинга, который обещает стать ориентиром для профессионалов и потребителей, будут обнародованы в августе 2024 года.

#Анастасия Имамахметова#Общество#ИННОПРОМ#Свердловская область#Строительство#Конкурс#Технологии#Инновации#Жилой комплекс#Архитектура#Екатеринбург#Академический район#Застройщики
Подпишитесь
Как незрячему обслуживаться в банке? Тагильчанин провел проверку в местном Сбере
Сегодня, 11:56
В Свердловской области завели уголовное дело из-за гор мусора на площадках
Сегодня, 11:04
Бывший глава свердловского МУГИСО был мобилизован незаконно
Сегодня, 07:59
В Нижнем Тагиле на Старателе вандалы испортили новые двери в подвале дома
Сегодня, 11:08
Картофель и капуста снова резко подорожали в Свердловской области
Вчера, 19:00
В отпуск без котика: куда пристроить домашнего питомца на время отъезда
Сегодня, 13:22