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3 кг наркотиков в посылке из Индонезии пытался получить гражданин Марокко

3 кг наркотиков в посылке из Индонезии пытался получить гражданин Марокко

13 июля 2024, 07:37
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Большую партию наркотических средств обнаружили и изъяли у гражданина Марокко после проверки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Общий вес составил почти три килограмма.

Умысел на незаконный провоз наркотиков установили сотрудники таможни Кольцово, затем посылку выявили в Москве.

В результате поисков, посылка с запрещенными веществами была изъята в Тольятти, ее хотела забрать женщина. Там оказалось несколько пакетов, в которых был зеленый порошок непонятного происхождения. Как выяснилось, это был запрещенный в России препарат «митрагинин». Такие результаты показала проведенная экспертиза.

Получатель рассказала, что она забирала посылку по просьбе своего супруга. По его словам, этот препарат выписал ему его врач, занимающийся частной практикой. Однако никаких документов, подтверждающих это, у него не оказалось.

Теперь возбуждено уголовное дело. Гражданин Марокко отправлен под домашний арест, а следственные действия продолжаются.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

А в начале июля 2024 года в Кольцово задержали большую партию сувениров. Ее свердловчанка хотела вывезти в Узбекистан для какого-то мероприятия.

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