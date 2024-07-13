3 кг наркотиков в посылке из Индонезии пытался получить гражданин Марокко

В результате поисков, посылка с запрещенными веществами была изъята в Тольятти, ее хотела забрать женщина. Там оказалось несколько пакетов, в которых был зеленый порошок непонятного происхождения. Как выяснилось, это был запрещенный в России препарат «митрагинин». Такие результаты показала проведенная экспертиза.