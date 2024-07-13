Чемпионат по уличной атлетике пройдет на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Соревнования будут проводиться в рамках VII фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть». Регистрироваться можно до 26 июля, а отметка участников пройдет с 12.30 до 13.00 на территории ДК имени Окунева.
Всего можно поучаствовать в семи номинациях базового комплекса. Они распределены по возрасту и профессионализму. Также есть и семейная номинация. Возраст участников — от семи лет, верхний порог не ограничен, сообщил в соцсетях руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.
Недавно, в мае 2024 года, Фанис установил мировой рекорд. Он отжался 60 раз на тыльной стороне ладони вывернутых кистей рук за одну минуту.