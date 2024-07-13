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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Чемпионат по уличной атлетике пройдет на Вагонке в Нижнем Тагиле

Чемпионат по уличной атлетике пройдет на Вагонке в Нижнем Тагиле

13 июля 2024, 12:29
Фото: 1MI
2 августа 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила состоится чемпионат любителей уличной атлетики. Спортсмены могут принять участие в разных номинациях.

Соревнования будут проводиться в рамках VII фестиваля уличного спорта «Цени то, что есть». Регистрироваться можно до 26 июля, а отметка участников пройдет с 12.30 до 13.00 на территории ДК имени Окунева.

Всего можно поучаствовать в семи номинациях базового комплекса. Они распределены по возрасту и профессионализму. Также есть и семейная номинация. Возраст участников — от семи лет, верхний порог не ограничен, сообщил в соцсетях руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.

Недавно, в мае 2024 года, Фанис установил мировой рекорд. Он отжался 60 раз на тыльной стороне ладони вывернутых кистей рук за одну минуту.

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#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Вагонка#Соревнования#Спортсмены#Екатеринбург#Турник#Уличная атлетика
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