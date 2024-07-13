Чемпионат по уличной атлетике пройдет на Вагонке в Нижнем Тагиле

Всего можно поучаствовать в семи номинациях базового комплекса. Они распределены по возрасту и профессионализму. Также есть и семейная номинация. Возраст участников — от семи лет, верхний порог не ограничен, сообщил в соцсетях руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин.