Хотела заработать на бирже: 5,6 млн лишилась заведующая магазином из Новоуральска

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Пострадавшей 54 года. Деньги она вкладывала, чтобы помочь купить квартиру своему сыну. Свердловчанка рассказала, что объявление об инвестировании увидела еще в апреле нынешнего года и перешла по ссылке. Далее ей позвонил неизвестный, спросил о целях и сказал, что нужно перевести деньги. При этом мошенник отметил, что чем больше будет сумма, тем больше и выгода.
Доверчивая женщина взяла кредитов на 2,3 миллиона, добавила 120 тысяч своих сбережений и сделала так, как просил злоумышленник. Мало того, она убедила и своего сына взять кредиты на 3 миллиона. Все средства жертва перевела по предоставленным реквизитам.
О том, что ее обманули, потерпевшая поняла, когда захотела вывести деньги. Для этого с нее потребовали дополнительную сумму. Женщина обратилась в полицию, заведено уголовное дело, сообщили в полиции Новоуральска.
А в Екатеринбурге пожилой мужчина взял три миллиона в долг и отдал мошенникам, пытаясь заработать на криптовалюте.