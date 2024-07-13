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Жительница Новоуральска перевела мошенникам 5,6 миллиона

Хотела заработать на бирже: 5,6 млн лишилась заведующая магазином из Новоуральска

13 июля 2024, 11:25
Фото: 1MI

Жительница Новоуральска перевела мошенникам 5,6 миллиона

В полиции Новоуральска расследуют уголовное дело об очередном случае мошенничества. Заведующая магазином хотела заработать на бирже и перевела злоумышленникам 5,6 миллиона рублей.

Пострадавшей 54 года. Деньги она вкладывала, чтобы помочь купить квартиру своему сыну. Свердловчанка рассказала, что объявление об инвестировании увидела еще в апреле нынешнего года и перешла по ссылке. Далее ей позвонил неизвестный, спросил о целях и сказал, что нужно перевести деньги. При этом мошенник отметил, что чем больше будет сумма, тем больше и выгода.

Доверчивая женщина взяла кредитов на 2,3 миллиона, добавила 120 тысяч своих сбережений и сделала так, как просил злоумышленник. Мало того, она убедила и своего сына взять кредиты на 3 миллиона. Все средства жертва перевела по предоставленным реквизитам.

О том, что ее обманули, потерпевшая поняла, когда захотела вывести деньги. Для этого с нее потребовали дополнительную сумму. Женщина обратилась в полицию, заведено уголовное дело, сообщили в полиции Новоуральска.

А в Екатеринбурге пожилой мужчина взял три миллиона в долг и отдал мошенникам, пытаясь заработать на криптовалюте.

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