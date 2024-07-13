Хотела заработать на бирже: 5,6 млн лишилась заведующая магазином из Новоуральска

Пострадавшей 54 года. Деньги она вкладывала, чтобы помочь купить квартиру своему сыну. Свердловчанка рассказала, что объявление об инвестировании увидела еще в апреле нынешнего года и перешла по ссылке. Далее ей позвонил неизвестный, спросил о целях и сказал, что нужно перевести деньги. При этом мошенник отметил, что чем больше будет сумма, тем больше и выгода.