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Updated Сегодня, 09:06

Мирно щипал травку: в Нижнем Тагиле рядом с дорогой разгуливал олень

Мирно щипал травку: в Нижнем Тагиле рядом с дорогой разгуливал олень

13 июля 2024, 08:52
Фото: Скриншот паблика «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле большой олень гулял в районе 25 квартала радом с дорогой и щипал траву на улице Зеленстроевской. Это не первый случай, когда это животное было замечено в городе.

По словам очевидцев, которые 13 июля 2024 года засняли оленя на камеру, он находился не на дороге, а рядом с проезжей частью на улице Зеленстроевской. Однако, они призвали водителей быть внимательнее и осторожнее, поскольку животное может неожиданно выскочить и произойдет ДТП, сообщили в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в Нижнем Тагиле недавно произошла авария с участием лося. Он находился на проезжей части и попал под колеса машины. В результате у транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло.

Лось ходил по дороге в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Водители#Лось#Животное#Екатеринбург#Автомобили
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