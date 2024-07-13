Мирно щипал травку: в Нижнем Тагиле рядом с дорогой разгуливал олень

По словам очевидцев, которые 13 июля 2024 года засняли оленя на камеру, он находился не на дороге, а рядом с проезжей частью на улице Зеленстроевской. Однако, они призвали водителей быть внимательнее и осторожнее, поскольку животное может неожиданно выскочить и произойдет ДТП, сообщили в паблике «Инцидент Нижний Тагил».