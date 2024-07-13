Мирно щипал травку: в Нижнем Тагиле рядом с дорогой разгуливал олень

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
По словам очевидцев, которые 13 июля 2024 года засняли оленя на камеру, он находился не на дороге, а рядом с проезжей частью на улице Зеленстроевской. Однако, они призвали водителей быть внимательнее и осторожнее, поскольку животное может неожиданно выскочить и произойдет ДТП, сообщили в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в Нижнем Тагиле недавно произошла авария с участием лося. Он находился на проезжей части и попал под колеса машины. В результате у транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло.