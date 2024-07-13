Не поделили дорогу: две иномарки столкнулись в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
На кадрах видеозаписи оба водителя стоят рядом с автомобилями. У одной машины поднят капот. По словам свидетелей аварии, она произошла недалеко от «Оками Тагил». Инцидент случился из-за того, что водитель иномарки не уступил дорогу Lada.
Как рассказали в ГИБДД, пострадавших нет, водители разъехались по европротоколу, пишет «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Несколько дней назад несовершеннолетний мальчик в Нижнем Тагиле попал в ДТП. Он ехал на питбайке без фар и влетел под колеса автомобиля на Восточном шоссе. В результате пострадавший был доставлен в больницу, он травмировался.