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В Нижнем Тагиле произошло ДТП с двумя иномарками

Не поделили дорогу: две иномарки столкнулись в Нижнем Тагиле

13 июля 2024, 05:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с двумя иномарками

Очевидцы ДТП в Нижнем Тагиле предоставили видео, на котором в аварию попали Mitsubishi и Lada на улице Индустриальной. Обошлось без пострадавших.

На кадрах видеозаписи оба водителя стоят рядом с автомобилями. У одной машины поднят капот. По словам свидетелей аварии, она произошла недалеко от «Оками Тагил». Инцидент случился из-за того, что водитель иномарки не уступил дорогу Lada.

Как рассказали в ГИБДД, пострадавших нет, водители разъехались по европротоколу, пишет «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Несколько дней назад несовершеннолетний мальчик в Нижнем Тагиле попал в ДТП. Он ехал на питбайке без фар и влетел под колеса автомобиля на Восточном шоссе. В результате пострадавший был доставлен в больницу, он травмировался.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Иномарка#Водители#Индустриальная#Екатеринбург#Авария
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