Под Кушвой водитель влетел в микроавтобус и погиб

Судя по фото, которые предоставили в областном ГИБДД, от столкновения иномарка съехала в кювет. А ВАЗ получил значительные повреждения. Оба водителя были пристегнуты и имеют большой стаж вождения. В 2024 году никто из них не получал штрафов за нарушение ПДД. Сейчас проводится проверка.