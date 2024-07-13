Под Кушвой водитель влетел в микроавтобус и погиб

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Водитель ВАЗ-2104 ехал в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он выехал на встречку и влетел под микроавтобус Toyota. Мужчина, находящийся за рулем отечественного автомобиля погиб на месте ДТП, второй водитель был доставлен в больницу. Как выяснилось, он не получил травм, медики его отпустили домой.
Судя по фото, которые предоставили в областном ГИБДД, от столкновения иномарка съехала в кювет. А ВАЗ получил значительные повреждения. Оба водителя были пристегнуты и имеют большой стаж вождения. В 2024 году никто из них не получал штрафов за нарушение ПДД. Сейчас проводится проверка.