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Updated Сегодня, 07:11

Под Кушвой водитель влетел в микроавтобус и погиб

Под Кушвой водитель влетел в микроавтобус и погиб

13 июля 2024, 07:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Смертельное ДТП произошло под Кушвой. Водитель выехал на встречку, врезался в микроавтобус и скончался.

Водитель ВАЗ-2104 ехал в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он выехал на встречку и влетел под микроавтобус Toyota. Мужчина, находящийся за рулем отечественного автомобиля погиб на месте ДТП, второй водитель был доставлен в больницу. Как выяснилось, он не получил травм, медики его отпустили домой.

Судя по фото, которые предоставили в областном ГИБДД, от столкновения иномарка съехала в кювет. А ВАЗ получил значительные повреждения. Оба водителя были пристегнуты и имеют большой стаж вождения. В 2024 году никто из них не получал штрафов за нарушение ПДД. Сейчас проводится проверка.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

А под Екатеринбургом пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадал ребенок.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Кушва#Проверка#ДТП#Смерть#ГИБДД#Гибель#Водитель#18+#Екатеринбург#Авария
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