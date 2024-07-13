Шрам в виде подковы: третьи сутки разыскивают пропавшего мужчину из села под Серовом

Андрей Костромитинов 1995 года рождения, ему 29 лет. У него нет собой никаких средств для связи. Мужчина худощавый, его рост составляет около 175 сантиметров. В день пропажи был одет в камуфляжную ветровку с карманами, синюю футболку и штаны такого же цвета с белыми и красными лампасами, а также черные сланцы, пишет издание «Серов Глобус». Из особых примет — шрамы на голове в виде подковы и на руке.