Шрам в виде подковы: третьи сутки разыскивают пропавшего мужчину из села под Серовом

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Как стало известно, мужчина ушел из дома ночью, никого не предупредив. Об этом рассказала его супруга. По ее словам, сначала они искали мужа вместе с родственниками и жителями села. Теперь подключились полиция, волонтеры и спасательный отряд.
Андрей Костромитинов 1995 года рождения, ему 29 лет. У него нет собой никаких средств для связи. Мужчина худощавый, его рост составляет около 175 сантиметров. В день пропажи был одет в камуфляжную ветровку с карманами, синюю футболку и штаны такого же цвета с белыми и красными лампасами, а также черные сланцы, пишет издание «Серов Глобус». Из особых примет — шрамы на голове в виде подковы и на руке.
Недавно в Свердловской области был найден мертвым мужчина, который пропал на озере Балтым. Как стало известно, его смерть не носила криминального характера.