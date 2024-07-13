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Published Сегодня, 06:19

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В селе под Серовом ищут пропавшего мужчину со шрамами

Шрам в виде подковы: третьи сутки разыскивают пропавшего мужчину из села под Серовом

13 июля 2024, 06:19
Фото: 1MI

В селе под Серовом ищут пропавшего мужчину со шрамами

Полиция Серова объявила в розыск жителя села Андриановичи Андрея Костромитинова. Он ушел из дома 10 июля и до сих пор не вернулся.

Как стало известно, мужчина ушел из дома ночью, никого не предупредив. Об этом рассказала его супруга. По ее словам, сначала они искали мужа вместе с родственниками и жителями села. Теперь подключились полиция, волонтеры и спасательный отряд.

Андрей Костромитинов 1995 года рождения, ему 29 лет. У него нет собой никаких средств для связи. Мужчина худощавый, его рост составляет около 175 сантиметров. В день пропажи был одет в камуфляжную ветровку с карманами, синюю футболку и штаны такого же цвета с белыми и красными лампасами, а также черные сланцы, пишет издание «Серов Глобус». Из особых примет — шрамы на голове в виде подковы и на руке.

Фото: Полиция Серова

Недавно в Свердловской области был найден мертвым мужчина, который пропал на озере Балтым. Как стало известно, его смерть не носила криминального характера.

Лысый мужчина со шрамом и в камуфляже пропал в поселке Свердловской области
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