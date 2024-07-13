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Свердловчанин стал призером по гребному слалому на соревнованиях «Юность России»

Свердловчанин стал призером по гребному слалому на соревнованиях «Юность России»

13 июля 2024, 10:34
Фото: Федерация гребного слалома России
Андрей Дьячков из Свердловской области смог получить серебряную медаль на всероссийских соревнований по гребному слалому «Юность России». Он участвовал в категории до 15 лет.

Соревнования проводятся в Московской области. В прошлом году в Богородском был построен специальный комплекс для гребного слалома. В марафоне участвуют юноши и девушки с 2008 по 2014 годы рождения.

Андрей Дьячков в байдарке занял вторую ступень пьедестала. Коме того, еще два представителя Свердловской области по итогам первого дня соревнований вышли в финал первенства России. Это Алина Тютина и Андрей Дьячков (категория до 17 лет).

Фото: Федерация гребного слалома России

Также в этих соревнованиях принимают участие юные представители из Нижнего Тагила, которые занимаются в спортивной школе «Уралец».

Золотые медали на Кубке России по гребному слалому получили спортсмены из Тагила
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#Евгения Сафина#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Гребной слалом#Призер#Московская область#Екатеринбург#Байдарка
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