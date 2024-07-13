Свердловчанин стал призером по гребному слалому на соревнованиях «Юность России»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Соревнования проводятся в Московской области. В прошлом году в Богородском был построен специальный комплекс для гребного слалома. В марафоне участвуют юноши и девушки с 2008 по 2014 годы рождения.
Андрей Дьячков в байдарке занял вторую ступень пьедестала. Коме того, еще два представителя Свердловской области по итогам первого дня соревнований вышли в финал первенства России. Это Алина Тютина и Андрей Дьячков (категория до 17 лет).
Также в этих соревнованиях принимают участие юные представители из Нижнего Тагила, которые занимаются в спортивной школе «Уралец».