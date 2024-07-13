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«Я всё равно буду гимнасткой»: Дюймовочка из Екатеринбурга с детства мечтала о спорте

«Я всё равно буду гимнасткой»: Дюймовочка из Екатеринбурга с детства мечтала о спорте

13 июля 2024, 07:47
Фото: tagilcity.ru
С самого детства Ксюше Рыжковой из Екатеринбурга нравилась гимнастика. Девочка видела себя в будущем талантливой гимнасткой и очень хотела заниматься этим спортом. Однако было одно «но»: Ксюша была девочкой-Дюймовочкой.

Художественная гимнастика сочетает в себе и красоту, и женственность. Гимнастки выполняют сложнейшие элементы на гибкость и растяжку. Зрителей всегда восхищает их грациозность.

В основном у гимнасток должна быть врождённая гибкость, растяжка и стройная фигура. Но если у девочки нет таких данных, всего можно добиться путём тяжёлых тренировок, ведь главное — идти к своей цели. Чтобы стать чемпионкой, нужно обладать не только природными данными, но и сильным, волевым характером, который помогает преодолевать трудности.

Многие говорили Ксюше Рыжковой, что для занятий гимнастикой нужно иметь высокий рост и длинные ноги. Но Ксюшу это не остановило, и девочка, собрав всю волю в кулак, закрыла уши, оставив их открытыми только для себя и для людей, которые не отговаривали её, а поддерживали. Для себя девочка решила, что она будет заниматься гимнастикой, чего бы ей это не стоило. Ведь ей очень хотелось исполнить свою маленькую мечту.

В 5 лет девочка пошла на первую секцию по гимнастике, где очень хорошо занималась. Через полгода она уже сидела на шпагате. Время шло, девочка взрослела, и на занятиях ей стали предъявлять более высокие требования и больше уделять внимания её прогрессу. В 7 лет Ксюша приняла участие в своем первом соревновании и заняла место на пьедестале. Пусть оно было и не победным, но для девочки это было уже настоящей победой.

Ксюша принимала участие в турнирах различного уровня, у неё были и первые и другие призовые места. В настоящий момент времени у Ксюши в комнате висят медали, и стоят кубки. Сейчас девочка уже закончила школу, но до сих пор продолжает заниматься гимнастикой, не потеряв интерес к этому виду спорта. Она всё ещё видит в себя в будущем профессиональной гимнасткой.

Гимнастика сыграла в моей жизни огромную и важную роль. Я обрела уверенность и привлекательность, занимаясь этим видом спорта. Также мне помог мой энтузиазм и воля к победе. Ведь если идти к цели, ты можешь совершить всё, что угодно. Энтузиазм — это основа любого действия, ведущего тебя к мечте, — рассказывает Ксения.

Тренер девочки Вера Бирюкова отмечает ее настойчивость:

Ксюша очень талантливая и целеустремлённая. Не смотря ни на что, она отлично справляется с гимнастикой, и до сих пор в её глазах видна искра интереса к гимнастике. Она говорила мне, что ей не рекомендовали заниматься этим видом спорта, но она не слушала, и все равно занималась тем, что ей нравится.

Автор: Виолетта Потапова

Фото: tagilcity.ru
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