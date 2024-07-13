«Я всё равно буду гимнасткой»: Дюймовочка из Екатеринбурга с детства мечтала о спорте

Многие говорили Ксюше Рыжковой, что для занятий гимнастикой нужно иметь высокий рост и длинные ноги. Но Ксюшу это не остановило, и девочка, собрав всю волю в кулак, закрыла уши, оставив их открытыми только для себя и для людей, которые не отговаривали её, а поддерживали. Для себя девочка решила, что она будет заниматься гимнастикой, чего бы ей это не стоило. Ведь ей очень хотелось исполнить свою маленькую мечту.