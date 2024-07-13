tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Юный сведловчанин победил на детских соревнованиях на трамплинах в Нижнем Тагиле

Юный сведловчанин победил на детских соревнованиях на трамплинах в Нижнем Тагиле

13 июля 2024, 08:52
Фото: ФПЛД России
В Нижнем Тагиле определили победителей второго дня Всероссийских детских соревнований «Малахитовая шкатулка». Наибольшее количество баллов смог набрать Семен Федюшин из Свердловской области.

Соревнования проходят с 9 июля и закончатся 13 июля. Различные регионы России представляют школьники. По результатам второго дня определили победителей среди участников 15-17 лет.

Среди юношей больше всего баллов (238) набрал Семен Федюшин. Он представлял Свердловскую область. Далее следует Ярослав Иванов из Татарстана (230,2 балла). На третьем месте оказался казахстанец Александр Филоненко (223,2 балла).

Девушки также прыгали с трамплина K-60. Победителями стали Дарина Жадукова из Москвы (239,4 балла), Софья Ермак из Нижегородской области (226,6 балла) и Анастасия Белякова из Башкортостана (225,6 балла).

Фото: ФПЛД России

Ранее на «Аисте» в Нижнем Тагиле прошли соревнования по велогонкам. Победителями кубка России стали местные спортсмены.

Тагильские спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях по гребному слалому
Узнать подробнее
Читайте также:
Команда из Нижнего Тагила победила в Кубке России по футболу на электроколяскахТагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнованийПервенство Свердловской области по легкой атлетике: победы тагильских спортсменов
#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Соревнования#Спортсмены#Гора Долгая#Прыжки с трамплина#Победители#Екатеринбург
Подпишитесь
Как незрячему обслуживаться в банке? Тагильчанин провел проверку в местном Сбере
Вчера, 11:56
Мирно щипал травку: в Нижнем Тагиле рядом с дорогой разгуливал олень
Сегодня, 08:52
3 кг наркотиков в посылке из Индонезии пытался получить гражданин Марокко
Сегодня, 07:37
Шрам в виде подковы: третьи сутки разыскивают пропавшего мужчину из села под Серовом
Сегодня, 06:19
Под Кушвой водитель влетел в микроавтобус и погиб
Сегодня, 07:09
«Я всё равно буду гимнасткой»: Дюймовочка из Екатеринбурга с детства мечтала о спорте
Сегодня, 07:47