Юный сведловчанин победил на детских соревнованиях на трамплинах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Соревнования проходят с 9 июля и закончатся 13 июля. Различные регионы России представляют школьники. По результатам второго дня определили победителей среди участников 15-17 лет.
Среди юношей больше всего баллов (238) набрал Семен Федюшин. Он представлял Свердловскую область. Далее следует Ярослав Иванов из Татарстана (230,2 балла). На третьем месте оказался казахстанец Александр Филоненко (223,2 балла).
Девушки также прыгали с трамплина K-60. Победителями стали Дарина Жадукова из Москвы (239,4 балла), Софья Ермак из Нижегородской области (226,6 балла) и Анастасия Белякова из Башкортостана (225,6 балла).
Ранее на «Аисте» в Нижнем Тагиле прошли соревнования по велогонкам. Победителями кубка России стали местные спортсмены.