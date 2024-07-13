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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на спецоперации бойцом

«Жил ради семьи»: в Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Антоном Скоком

13 июля 2024, 12:54
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на спецоперации бойцом

В Нижнем Тагиле похоронят Антона Скока, который погиб под Артемовском в возрасте 33-х лет.

Тагильчанин отправился на фронт в январе 2024 года и погиб в марте. Его наградили посмертно Орденом мужества.

В детстве Антон Скок увлекался и занимался хоккеем. Девять лет работал в Верхней Салде в пожарной части. За участие в сложном пожаре награжден медалью «За отвагу». В 2023 году он устроился трудиться штамповщиком на УВЗ. Коллеги отзываются о герое как о порядочном, трудолюбивом и профессиональном человеке.

Дома у него остались жена, двое детей и много родственников. По словам супруги, муж был очень целеустремленным.

Говорил, что наши ребята там, что он им нужен и в стороне отсиживаться не станет. Муж был еще так молод, но при этом жил ради семьи, растворялся в наших детях и безумно любил их, — рассказала жена Екатерина.

Прощание с Антоном Скоком пройдет в Нижнем Тагиле 16 июля в Реквиеме на Челюскинцев, 47 в 12.30.

Фото: Реквием Нижний Тагил

Недавно в Каменске-Уральском похоронили Владимира Семенова, который погиб под Донецком. Он был мотострелком, как и Антон Скок погиб в 33 года.

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