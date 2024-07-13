«Жил ради семьи»: в Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Антоном Скоком

В детстве Антон Скок увлекался и занимался хоккеем. Девять лет работал в Верхней Салде в пожарной части. За участие в сложном пожаре награжден медалью «За отвагу». В 2023 году он устроился трудиться штамповщиком на УВЗ. Коллеги отзываются о герое как о порядочном, трудолюбивом и профессиональном человеке.