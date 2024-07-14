Автомобиль перевернулся на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Машину выкинуло на середину дороги, после чего она опрокинулась. Водителю помогли другие автомобилисты, которые проезжали мимо, а также инспекторы ГИБДД, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Пострадавших в результате случившегося инцидента нет. Автомобиль получил повреждения, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, 9 июля 2024 года в Нижнем Тагиле перевернулась грузовая машина, которая ехала на Индустриальной улице. Ехавшие в машине люди не пострадали.