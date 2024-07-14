tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Автомобиль перевернулся на трассе под Екатеринбургом

Автомобиль перевернулся на трассе под Екатеринбургом

14 июля 2024, 05:28
Фото: 1MI
На съезде с ЕКАДа на Челябинский тракт автомобиль опрокинулся на крышу. ДТП случилось 13 июля 2024 года.

Машину выкинуло на середину дороги, после чего она опрокинулась. Водителю помогли другие автомобилисты, которые проезжали мимо, а также инспекторы ГИБДД, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Пострадавших в результате случившегося инцидента нет. Автомобиль получил повреждения, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, 9 июля 2024 года в Нижнем Тагиле перевернулась грузовая машина, которая ехала на Индустриальной улице. Ехавшие в машине люди не пострадали.

Водитель иномарки в Верхней Пышме съехал с дороги и протаранил забор и столб
Узнать подробнее
Читайте также:
Пешеход попал под колеса машины ночью на трассе ЕКАДСемья ехала в отпуск и попала в смертельное ДТП на Серовском трактеПассажир автомобиля выбил лобовое стекло и погиб в ДТП в поселке в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Видео#ЧП#ЕКАД#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Челябинский тракт
Подпишитесь
Как незрячему обслуживаться в банке? Тагильчанин провел проверку в местном Сбере
12 июля, 11:56
Мирно щипал травку: в Нижнем Тагиле рядом с дорогой разгуливал олень
Вчера, 08:52
3 кг наркотиков в посылке из Индонезии пытался получить гражданин Марокко
Вчера, 07:37
Шрам в виде подковы: третьи сутки разыскивают пропавшего мужчину из села под Серовом
Вчера, 06:19
Под Кушвой водитель влетел в микроавтобус и погиб
Вчера, 07:09
«Я всё равно буду гимнасткой»: Дюймовочка из Екатеринбурга с детства мечтала о спорте
Вчера, 07:47