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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Девушка в Екатеринбурге чуть не утонула на пруду

Девушка в Екатеринбурге чуть не утонула на пруду

14 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девушка чуть не утонула на Верхнем Сылвинском пруду. Происшествие случилось 6 июля 2024 года.

Екатеринбурженка плавала у берега со спасательным кругом. В какой-то момент усилился ветер и на воде появились волны. Девушка случайно упала в воду и стала тонуть, пишет Е1.

Горожанку спасли мужчины, которые отдыхали на берегу. По словам одного из них, когда они доплыли до нее, она уже почти полностью скрылась под водой. Пострадавшая не успела наглотаться воды и ей не потребовалась медпомощь.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге мужчина спас четырехлетнего ребенка, который чуть не утонул озере Половинное.

Сотрудник МЧС в Екатеринбурге спас тонущего ребенка на озере
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