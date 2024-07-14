Девушка в Екатеринбурге упала возле подъезда и умерла

Девушка в день ЧП помогала маме в магазине. Во второй половине дня она вызвала такси и поехала домой, где находилась ее младшая сестра. После того, как екатеринбурженка вышла из машины, она прошла несколько метров и упала, пишет «КП-Екатеринбург».