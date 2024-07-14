Девушка в Екатеринбурге упала возле подъезда и умерла

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Девушка в день ЧП помогала маме в магазине. Во второй половине дня она вызвала такси и поехала домой, где находилась ее младшая сестра. После того, как екатеринбурженка вышла из машины, она прошла несколько метров и упала, пишет «КП-Екатеринбург».
Первые несколько минут она была жива и пыталась позвать на помощь. Вскоре ее заметил мужчина и вызвал скорую помощь. К тому моменту, как приехали врачи, девушка уже скончалась.
Известно, что девушка училась в техникуме дизайна и сервиса. В ближайшее время она планировала сменить место учебы. По словам ее мамы, точную причину смерти назовут лишь через месяц, когда будут готовы результаты экспертизы.
Напомним, 10 июня 2024 года в Челябинске во время спортивных состязаний в школьном лагере умерла 13-летняя девочка. В СК организовали проверку.