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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Инспекторы в Первоуральске задержали пьяного молодого человека на скутере без прав

Инспекторы в Первоуральске задержали пьяного молодого человека на скутере без прав

14 июля 2024, 10:43
Фото: Скриншот с камер видеонаблюдения
В Первоуральске пьяный молодой человек ездил на скутере. Его задержали автоинспекторы.

В какой-то момент водителю скутера преградил дорогу служебный автомобиль ДПС. За ним решили поехать, так как он был без шлема. Когда байкер решил уехать с места инцидента, машина начала движение, в результате чего молодой человек упал, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Также выяснилось, что у задержанного не имелось прав на управление скутером. Во время вождения он был в нетрезвом состоянии. Ему грозит штраф или арест до 15 суток.

Напомним, 8 июля 2024 года в Екатеринбурге пьяный водитель мотоцикла без прав столкнулся с автомобилем.

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