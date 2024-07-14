Инспекторы в Первоуральске задержали пьяного молодого человека на скутере без прав

В какой-то момент водителю скутера преградил дорогу служебный автомобиль ДПС. За ним решили поехать, так как он был без шлема. Когда байкер решил уехать с места инцидента, машина начала движение, в результате чего молодой человек упал, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.