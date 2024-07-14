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Updated Сегодня, 07:25

Мужчину в Краснотурьинске нашли в реке спустя четыре дня поисков

Мужчину в Краснотурьинске нашли в реке спустя четыре дня поисков

14 июля 2024, 07:23
Фото: 1MI
В Краснотурьинске найден мертвым мужчина в реке Сосьва. Он пропал 10 июля 2024 года.

В день пропажи горожанин ушел из дома и обратно не вернулся. Его начали искать, а спустя несколько дней его тело достали из реки Сосьва, пишет Е1.

По предположению жены погибшего, причиной его смерти могли стать проблемы со здоровьем. Экспертиза еще не проводилась, поэтому точную причину гибели мужчины установят позднее.

Напомним, на озере Балтым нашли мертвым жителя Свердловской области, которого разыскивали несколько дней. Его смерть не связана с криминалом.

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