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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Тепло снова придет в Свердловскую область

Тепло снова придет в Свердловскую область

14 июля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ожидается теплая и сухая погода в начале грядущей недели с 15 по 16 июля 2024 года.

В понедельник днем будет переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью может похолодать до +11 градусов, а в дневное время столбики термометров повысятся до +26 градусов, рассказали в УГМС.

Во вторник, 16 июля, прогнозируется переменная облачность, также могут быть небольшие осадки. Ночью возможно понижение температуры до +11, а днем в атмосфере станет теплее до +28 градусов.

Напомним, 12 июля 2024 года в Свердловской области прогнозировались мощные осадки и сильный ветер. Местным жителям рекомендовали сохранять осторожность.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Ветер#Прогноз#Теплая погода#Лето#Природа#УГМС#Тепло#Екатеринбург
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