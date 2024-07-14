Тепло снова придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В понедельник днем будет переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью может похолодать до +11 градусов, а в дневное время столбики термометров повысятся до +26 градусов, рассказали в УГМС.
Во вторник, 16 июля, прогнозируется переменная облачность, также могут быть небольшие осадки. Ночью возможно понижение температуры до +11, а днем в атмосфере станет теплее до +28 градусов.
Напомним, 12 июля 2024 года в Свердловской области прогнозировались мощные осадки и сильный ветер. Местным жителям рекомендовали сохранять осторожность.