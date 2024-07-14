Транспортное движение на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничено из-за ремонта

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Ограничение на вышеуказанной дороге было введено в связи с проводящимся ямочным ремонтом, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Водителям транспортов рекомендуется соблюдать внимательность, не совершать резких маневров и не превышать скорость.
Напомним, в апреле 2024 года на Полевском тракте было организовано реверсивное движение в связи с ремонтными работами. Водителям транспортов пришлось на протяжении нескольких часов стоять в пробке.