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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Транспортное движение на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничено из-за ремонта

Транспортное движение на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничено из-за ремонта

14 июля 2024, 06:28
Фото: 1MI
На трассе Екатеринбург — Тюмень временно установлено реверсивное движение. Ограничения ввели 13 июля 2024 года.

Ограничение на вышеуказанной дороге было введено в связи с проводящимся ямочным ремонтом, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Водителям транспортов рекомендуется соблюдать внимательность, не совершать резких маневров и не превышать скорость.

Напомним, в апреле 2024 года на Полевском тракте было организовано реверсивное движение в связи с ремонтными работами. Водителям транспортов пришлось на протяжении нескольких часов стоять в пробке.

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