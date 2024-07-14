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«Уральские авиалинии» пересадили мужчину без ноги из бизнес-класса в эконом

«Уральские авиалинии» пересадили мужчину без ноги из бизнес-класса в эконом

14 июля 2024, 11:40
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга и его супругу в самолете «Уральских авиалиний» пересадили из бизнес-класса в эконом. Лайнер отправлялся из Москвы в Екатеринбург. Данный случай произошел 13 июля 2024 года.

Супружеская пара брала билеты в эконом-классе. Из-за неполадок на сайте они взяли себе места в «бизнесе». В день отлета сотрудники аэропорта ошибку заметили и устранили.

Екатеринбуржцам вместо бизнес-класса предложили полететь в другом салоне, рассказали РЕН-ТВ в пресс-службе транспортной организации.

В транспортном надзорном ведомстве Урала после случившегося организуют проверку и оценят, насколько законными были действия сотрудников компании.

Напомним, в июле 2024 года пассажир воздушного маршрута «Екатеринбург — Пенза» не успевал на авиарейс и, чтобы на него сесть, рассказал о том, что на судне якобы находится мина. Вследствие этого вылет был на пару часов позднее.

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