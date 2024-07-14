«Уральские авиалинии» пересадили мужчину без ноги из бизнес-класса в эконом

Напомним, в июле 2024 года пассажир воздушного маршрута «Екатеринбург — Пенза» не успевал на авиарейс и, чтобы на него сесть, рассказал о том, что на судне якобы находится мина. Вследствие этого вылет был на пару часов позднее.