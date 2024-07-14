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Три человека пострадали во время пожара в общежитии в Каменске-Уральском

В общежитии в Каменске-Уральском разгорелся пожар на площади 30 «квадратов»

14 июля 2024, 07:36
Фото: Ура.ру

Три человека пострадали во время пожара в общежитии в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском вспыхнул пожар в пятиэтажном общежитии. Есть несколько пострадавших. Происшествие случилось на улице Пугачева.

Огонь вспыхнул на третьем этаже. Из горящего здания на улицу самостоятельно вышли 43 человека, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники экстренной службы спасли семерых человек, трое из них — дети. При этом во время пожара пострадало три взрослых человека. Вскоре возгорание было устранено.

В его ликвидации принимали участие 12 сотрудников спасательной службы. Причины возникшего ЧП в данный момент не сообщаются. По словам очевидца, также спасли кошку, рассказали в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский».

Напомним, 2 июля 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажке.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Каменск-Уральский#Пожар#Огонь#Общежитие#Возгорание#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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