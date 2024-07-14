В общежитии в Каменске-Уральском разгорелся пожар на площади 30 «квадратов»

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Огонь вспыхнул на третьем этаже. Из горящего здания на улицу самостоятельно вышли 43 человека, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Сотрудники экстренной службы спасли семерых человек, трое из них — дети. При этом во время пожара пострадало три взрослых человека. Вскоре возгорание было устранено.
В его ликвидации принимали участие 12 сотрудников спасательной службы. Причины возникшего ЧП в данный момент не сообщаются. По словам очевидца, также спасли кошку, рассказали в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Уральский».
Напомним, 2 июля 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажке.