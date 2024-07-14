В США произошло покушение на Дональда Трампа

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Выстрелы прозвучали через несколько минут после того, как Трамп начал выступать. Одна из пуль попала в экс-главу США и повредила ухо. По предварительным данным, снайпер сделал 5-9 выстрелов. Кроме Трампа также пострадали трое человек. Один из присутствующих на мероприятии погиб, пишут «Новые известия».
Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Их имена, как и имя погибшего, не сообщается. По словам сотрудника полиции Пенсильвании Джорджа Бивенса, некоторым членам семьи потерпевших сообщили о случившемся. Известно, что снайпер сейчас убит. На митинге присутствовала Секретная служба США.
Американские СМИ сообщают, что стрелком был Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка. Причины, почему он решил убить экс-президента, сейчас устанавливаются. Томас забрался на крышу здания, которое находится вне охраняемого периметра. Он стрелял с дистанции 130 метров из винтовки, которую в Америке нередко используют для шутинга.
Известно, что нынешний американский президент Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения, однако подробности их беседы неизвестны. Также, несмотря на ранение, Трамп намерен отправиться на съезд Республиканской партии в Милуоки, где будет выдвигать себя на пост президента страны, пишет Ура.ру.
Напомним, 19 мая 2024 года погиб президент Ирана Эбрахим Раиси во время крушения самолета.