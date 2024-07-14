В США произошло покушение на Дональда Трампа

Выстрелы прозвучали через несколько минут после того, как Трамп начал выступать. Одна из пуль попала в экс-главу США и повредила ухо. По предварительным данным, снайпер сделал 5-9 выстрелов. Кроме Трампа также пострадали трое человек. Один из присутствующих на мероприятии погиб, пишут «Новые известия».