Жители Свердловской области собрали килограммы черники в лесах

По словам свердловчанки из Первоуральского района, чернику, которая растет в местах, освещаемых солнцем, уже можно есть. Кое-где ягоды еще недозревшие, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».