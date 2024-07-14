tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Жители Свердловской области собрали килограммы черники в лесах

Жители Свердловской области собрали килограммы черники в лесах

14 июля 2024, 12:47
Фото: Группа ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области»
Жители Первоуральского района и Верхнего Тагила рассказали о большом урожае черники, который они собрали в местных лесах.

По словам свердловчанки из Первоуральского района, чернику, которая растет в местах, освещаемых солнцем, уже можно есть. Кое-где ягоды еще недозревшие, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

Жительница Верхнего Тагила рассказала, что собрала большое количество черники во время прогулки с собакой за 20 минут. По ее словам, собранная черника уже созревшая.

Напомним, в июле 2024 года жители Свердловской и Челябинской областей рассказали о хорошем урожае земляники в местных лесах.

Груши, сливы и абрикосы в Свердловской области потеряют урожай из-за заморозков
Узнать подробнее
Читайте также:
«Землянику снимаем слой за слоем». В уральских лесах созрел хороший урожай ягод«Выкинули полкорзины». На обилие червивых грибов в лесу жалуются свердловчанеИнвестклимат на пятерку, отключение воды в Тагиле, первые ягоды в лесу и клещи
#Елизавета Зиборова#Общество#Первоуральск#Свердловская область#Урожай#Прогулка#Жители#Природа#Верхний Тагил#Ягоды#Екатеринбург#Леса#Урал
Подпишитесь
Как незрячему обслуживаться в банке? Тагильчанин провел проверку в местном Сбере
12 июля, 11:56
Мирно щипал травку: в Нижнем Тагиле рядом с дорогой разгуливал олень
Вчера, 08:52
«Уральские авиалинии» пересадили мужчину без ноги из бизнес-класса в эконом
Сегодня, 11:40
В общежитии в Каменске-Уральском разгорелся пожар на площади 30 «квадратов»
Сегодня, 07:36
Под Кушвой водитель влетел в микроавтобус и погиб
Вчера, 07:09
Мужчину в Краснотурьинске нашли в реке спустя четыре дня поисков
Сегодня, 07:23