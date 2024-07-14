Жители Свердловской области собрали килограммы черники в лесах

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
По словам свердловчанки из Первоуральского района, чернику, которая растет в местах, освещаемых солнцем, уже можно есть. Кое-где ягоды еще недозревшие, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».
Жительница Верхнего Тагила рассказала, что собрала большое количество черники во время прогулки с собакой за 20 минут. По ее словам, собранная черника уже созревшая.
Напомним, в июле 2024 года жители Свердловской и Челябинской областей рассказали о хорошем урожае земляники в местных лесах.