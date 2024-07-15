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Автомобиль перевернулся около озера Балтым под Екатеринбургом

Автомобиль перевернулся около озера Балтым под Екатеринбургом

15 июля 2024, 05:58
Фото: 1MI
Вблизи озера Балтым произошло ДТП с участием автомобиля, который перевернулся. Дорожная авария случилась 14 июля 2024 года.

По словам очевидцев, автомобиль, ехавший по дороге, в какой-то момент перевернулся. Информации о пострадавших в настоящий момент нет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Также неизвестны обстоятельства и причины произошедшего. В ведомстве сейчас проводится проверка по факту ДТП.

Напомним, 13 июля 2024 года под Екатеринбургом опрокинулась легковая машина. Перед этим ее выбросило на середину шоссе. Пострадавших в данной аварии нет. У транспорта есть несколько повреждений.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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