Автомобиль перевернулся около озера Балтым под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
По словам очевидцев, автомобиль, ехавший по дороге, в какой-то момент перевернулся. Информации о пострадавших в настоящий момент нет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Также неизвестны обстоятельства и причины произошедшего. В ведомстве сейчас проводится проверка по факту ДТП.
Напомним, 13 июля 2024 года под Екатеринбургом опрокинулась легковая машина. Перед этим ее выбросило на середину шоссе. Пострадавших в данной аварии нет. У транспорта есть несколько повреждений.