Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта на женщину с ребенком в Екатеринбурге

Напомним, происшествие случилось 13 июля 2024 года в Чкаловском районе. Екатеринбурженка шла в сторону своего дома вместе с ребенком. В какой-то момент к ней пристал неизвестный и стал домогаться. Ей помогли отбиться ее соседи.