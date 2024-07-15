Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта на женщину с ребенком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Уголовное дело будет возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Сейчас в правоохранительных органах проводится проверка. Известно, что злоумышленника задержали прохожие и передали его полицейским.
Напомним, происшествие случилось 13 июля 2024 года в Чкаловском районе. Екатеринбурженка шла в сторону своего дома вместе с ребенком. В какой-то момент к ней пристал неизвестный и стал домогаться. Ей помогли отбиться ее соседи.