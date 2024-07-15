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Published Сегодня, 04:55

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Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта на женщину с ребенком в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта на женщину с ребенком в Екатеринбурге

15 июля 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет возбуждено уголовное дело после нападения мигранта на женщину с ребенком.

Уголовное дело будет возбуждено по поручению главы СКР Александра Бастрыкина, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас в правоохранительных органах проводится проверка. Известно, что злоумышленника задержали прохожие и передали его полицейским.

Напомним, происшествие случилось 13 июля 2024 года в Чкаловском районе. Екатеринбурженка шла в сторону своего дома вместе с ребенком. В какой-то момент к ней пристал неизвестный и стал домогаться. Ей помогли отбиться ее соседи.

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