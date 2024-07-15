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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Более 75 миллионов получит Свердловское заксобрание на собственный пиар

Более 75 миллионов получит Свердловское заксобрание на собственный пиар

15 июля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Проект поправок в областной бюджет на 2024 год будет рассмотрен Законодательным собранием Свердловской области. В качестве одной из поправок предусмотрено увеличение затрат на освещение деятельности заксобрания в СМИ. На эти цели предлагается выделить 75,6 млн рублей.

Непосредственно на оплату публикаций и сюжетов предлагается направить 50 млн рублей. Остальное — на затраты, связанные с увеличением штата аппарата заксобрания. Причем новые специалисты будут заняты именно в информационном управлении. Возглавит данное управление Дмитрий Катаржин.

Считается, что инициатива увеличить бюджетные затраты на пиар принадлежит председателю Свердловского парламента Людмиле Бабушкиной. При этом траты уже одобрены губернатором Евгением Куйвашевым.

Напомним, что на 2026 год намечены очередные выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

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