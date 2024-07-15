Более 75 миллионов получит Свердловское заксобрание на собственный пиар

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Непосредственно на оплату публикаций и сюжетов предлагается направить 50 млн рублей. Остальное — на затраты, связанные с увеличением штата аппарата заксобрания. Причем новые специалисты будут заняты именно в информационном управлении. Возглавит данное управление Дмитрий Катаржин.
Считается, что инициатива увеличить бюджетные затраты на пиар принадлежит председателю Свердловского парламента Людмиле Бабушкиной. При этом траты уже одобрены губернатором Евгением Куйвашевым.
Напомним, что на 2026 год намечены очередные выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области.