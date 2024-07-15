Более 75 миллионов получит Свердловское заксобрание на собственный пиар

Проект поправок в областной бюджет на 2024 год будет рассмотрен Законодательным собранием Свердловской области. В качестве одной из поправок предусмотрено увеличение затрат на освещение деятельности заксобрания в СМИ. На эти цели предлагается выделить 75,6 млн рублей.