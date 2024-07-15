Более трети свердловских стобалльников учились в обычных школах

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В 2024 году в Свердловской области 217 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. 70 из них учились в самых обычных школах, в том числе в отдаленных населенных пунктах. «География» ЕГЭ на 100 баллов в этом году была также шире — список Министерства образования пополнили школьники из 34 районов. Такие данные приводит департамент информполитики.
Так, девочка, набравшая 100 баллов сразу по трем предметам, училась в одной из школ Новоуральска.
В целом количество отличников ЕГЭ в этом году выросло. В том числе больше 100-процентных результатов школьники получили по таким сложным предметам, как профильная математика, физика и биология.
Несмотря на рост показателей, Свердловская область не попала в число регионов с большим количеством стобалльников.