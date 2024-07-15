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Published Сегодня, 16:43

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70 выпускников из обычных школ Свердловской области набрали 100 баллов на ЕГЭ

Более трети свердловских стобалльников учились в обычных школах

15 июля 2024, 16:43
Фото: 1MI

70 выпускников из обычных школ Свердловской области набрали 100 баллов на ЕГЭ

Отличные результаты на ЕГЭ в Свердловской области показали не только выпускники престижных лицеев, но и ребята из обычных школ.

В 2024 году в Свердловской области 217 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. 70 из них учились в самых обычных школах, в том числе в отдаленных населенных пунктах. «География» ЕГЭ на 100 баллов в этом году была также шире — список Министерства образования пополнили школьники из 34 районов. Такие данные приводит департамент информполитики.

Так, девочка, набравшая 100 баллов сразу по трем предметам, училась в одной из школ Новоуральска.

В целом количество отличников ЕГЭ в этом году выросло. В том числе больше 100-процентных результатов школьники получили по таким сложным предметам, как профильная математика, физика и биология.

Несмотря на рост показателей, Свердловская область не попала в число регионов с большим количеством стобалльников.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Школьники#Образование#ЕГЭ#Экзамены#Екатеринбург
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