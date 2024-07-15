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Во дворце творчества в Нижнем Тагиле будут отремонтированы крыша и фасад

«Больная тема». ДДДЮТ на Вагонке в Нижнем Тагиле готовится к ремонту

15 июля 2024, 13:50
Фото: tagilcity.ru

Во дворце творчества в Нижнем Тагиле будут отремонтированы крыша и фасад

Дзержинский дворец детского и юношеского творчества на Коминтерна, 41 в Нижнем Тагиле готовится к ремонту. Закупка материалов, выбор подрядчика и самое главное — решение проблемы с кровлей. Свыше 3,5 тысяч ребят совсем скоро будут заниматься в сухом и обновленном здании.

Здание 1961 года постройки еще ни разу не видело основательного ремонта. Более 3,5 тысяч детей были вынуждены заниматься в не самых комфортных условиях: во время дождей протекали актовый и спортивный залы, а также учебные кабинеты.

В нашем здании были только косметические ремонты. Мы все очень ждали, когда начнется капитальное обновление. Очень рада, что дело сдвинулось и набирает обороты. В нашем актовом зале протекала крыша. В нем детки со всего города занимались и участвовали в различных мероприятиях. В спортивном зале занимается цирковой коллектив, коллектив по чирлидингу. Проблем было достаточно, — рассказала директор ДДДЮТ Оксана Артемова.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Общая сумма затрат на ремонт крыши составит 18,7 миллионов рублей. На обновление лицевой части здания потребуется без малого 30 млн рублей. Вся проектно-сметная документация уже готова.

Впервые за много лет мы приступили к ремонту ДДДЮТ на Вагонке. Начинаем с кровли. Это больная тема, и она давно тревожила коллектив учреждения. В этом году успеем завершить работы первого этапа, примерно в октябре. В следующем году уже планируем приступить к фасадным работам. Денежные средства будут направлены полностью из городского бюджета, — сообщил TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Отметим, в последующие годы в Нижнем Тагиле планируются отремонтировать Дом детского творчества Тагилстроевского района и Клуб для детей и подростков «Рудничок».

Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Ремонт ДДДЮТ в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

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