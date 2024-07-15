«Больная тема». ДДДЮТ на Вагонке в Нижнем Тагиле готовится к ремонту

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Здание 1961 года постройки еще ни разу не видело основательного ремонта. Более 3,5 тысяч детей были вынуждены заниматься в не самых комфортных условиях: во время дождей протекали актовый и спортивный залы, а также учебные кабинеты.
В нашем здании были только косметические ремонты. Мы все очень ждали, когда начнется капитальное обновление. Очень рада, что дело сдвинулось и набирает обороты. В нашем актовом зале протекала крыша. В нем детки со всего города занимались и участвовали в различных мероприятиях. В спортивном зале занимается цирковой коллектив, коллектив по чирлидингу. Проблем было достаточно, — рассказала директор ДДДЮТ Оксана Артемова.
Общая сумма затрат на ремонт крыши составит 18,7 миллионов рублей. На обновление лицевой части здания потребуется без малого 30 млн рублей. Вся проектно-сметная документация уже готова.
Впервые за много лет мы приступили к ремонту ДДДЮТ на Вагонке. Начинаем с кровли. Это больная тема, и она давно тревожила коллектив учреждения. В этом году успеем завершить работы первого этапа, примерно в октябре. В следующем году уже планируем приступить к фасадным работам. Денежные средства будут направлены полностью из городского бюджета, — сообщил TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Отметим, в последующие годы в Нижнем Тагиле планируются отремонтировать Дом детского творчества Тагилстроевского района и Клуб для детей и подростков «Рудничок».
Ранее TagilCity.ru сообщал о реконструкции к 80-летию Победы в ВОВ пилонов на Площади Славы.