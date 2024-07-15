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Бородатый мужчина набросился на девушку в Екатеринбурге и пытался изнасиловать

Бородатый мужчина набросился на девушку в Екатеринбурге

15 июля 2024, 04:32
Фото: 1MI

Бородатый мужчина набросился на девушку в Екатеринбурге и пытался изнасиловать

В Екатеринбурге неизвестный набросился на 24-летнюю девушку в парковой зоне на улице Академика Вонсовского.

Девушка направлялась в сторону своего дома. Ее путь проходил через парк. Неожиданно в этом же месте появился неизвестный. Мужчина причинил ей травму головы и, схватив за волосы, поволок в сторону леса по земле, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Потерпевшую спас от злоумышленника прохожий. Девушке диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга. В полиции начали проверку. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личность нападавшего.

Напомним, 13 июля 2024 года в Екатеринбурге злоумышленник напал на женщину, шедшую с маленьким ребенком. Неизвестного отпугнули соседи екатеринбурженки.

Девушку в Екатеринбурге чуть не изнасиловали в подъезде
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