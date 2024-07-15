Бородатый мужчина набросился на девушку в Екатеринбурге

Девушка направлялась в сторону своего дома. Ее путь проходил через парк. Неожиданно в этом же месте появился неизвестный. Мужчина причинил ей травму головы и, схватив за волосы, поволок в сторону леса по земле, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».