Бородатый мужчина набросился на девушку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Девушка направлялась в сторону своего дома. Ее путь проходил через парк. Неожиданно в этом же месте появился неизвестный. Мужчина причинил ей травму головы и, схватив за волосы, поволок в сторону леса по земле, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Потерпевшую спас от злоумышленника прохожий. Девушке диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга. В полиции начали проверку. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают личность нападавшего.
Напомним, 13 июля 2024 года в Екатеринбурге злоумышленник напал на женщину, шедшую с маленьким ребенком. Неизвестного отпугнули соседи екатеринбурженки.